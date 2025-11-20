MacStation, un Apple Premium Reseller con trayectoria en el país, anunció la llegada oficial a la Argentina de la nueva familia iPhone, disponible a partir de este jueves 20 en todas sus tiendas y en macstation.com.ar.

Con un diseño completamente renovado, mayor rendimiento y avances en fotografía computacional, la línea iPhone 17 se presenta como la evolución más potente y versátil del ecosistema Apple.

La nueva línea iPhone 17 en la Argentina

Están disponibles en MacStation desde hoy:

iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max

Los modelos más avanzados de la nueva generación, fabricados con materiales premium y el nuevo chip A19 Pro, llegan al país en tres colores exclusivos: Naranja Cósmico, Azul Profundo y Plata.

Su sistema de cámaras redefine la captura en condiciones extremas, mientras que la pantalla ProMotion y la autonomía extendida consolidan la experiencia profesional.

iPhone Air

Ligero, potente y con el chip A19, el iPhone Air se suma como la opción ideal para quienes buscan diseño, rendimiento y practicidad. Llega en cuatro colores suaves y minimalistas: Azul Cielo, Blanco Nube, Oro Claro y Negro Espacial.

La nueva línea iPhone 17, en sus diferentes variantes, llegó a la Argentina.

Dónde se puede comprar el iPhone 17

Todos los modelos se pueden adquirir a partir de este jueves 20 de noviembre en:

Todas las tiendas MacStation del país (ver direcciones completas más abajo)

Tienda online oficial: macstation.com.ar

Ofrece envío a todo el país, métodos de pago online y retiro en tienda.

Los precios del nuevo iPhone 17 en Argentina

iPhone 17, desde $ 1.999.990

iPhone Air, desde $ 2.499.990

iPhone 17 Pro, $ 2.699.990

iPhone 17 Pro Max, $ 2.999.990

Red de tiendas MacStation en Argentina