MacStation, un Apple Premium Reseller con trayectoria en el país, anunció la llegada oficial a la Argentina de la nueva familia iPhone, disponible a partir de este jueves 20 en todas sus tiendas y en macstation.com.ar.
Con un diseño completamente renovado, mayor rendimiento y avances en fotografía computacional, la línea iPhone 17 se presenta como la evolución más potente y versátil del ecosistema Apple.
La nueva línea iPhone 17 en la Argentina
Están disponibles en MacStation desde hoy:
iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max
Los modelos más avanzados de la nueva generación, fabricados con materiales premium y el nuevo chip A19 Pro, llegan al país en tres colores exclusivos: Naranja Cósmico, Azul Profundo y Plata.
Su sistema de cámaras redefine la captura en condiciones extremas, mientras que la pantalla ProMotion y la autonomía extendida consolidan la experiencia profesional.
iPhone Air
Ligero, potente y con el chip A19, el iPhone Air se suma como la opción ideal para quienes buscan diseño, rendimiento y practicidad. Llega en cuatro colores suaves y minimalistas: Azul Cielo, Blanco Nube, Oro Claro y Negro Espacial.
Dónde se puede comprar el iPhone 17
Todos los modelos se pueden adquirir a partir de este jueves 20 de noviembre en:
- Todas las tiendas MacStation del país (ver direcciones completas más abajo)
- Tienda online oficial: macstation.com.ar
- Ofrece envío a todo el país, métodos de pago online y retiro en tienda.
Los precios del nuevo iPhone 17 en Argentina
- iPhone 17, desde $ 1.999.990
- iPhone Air, desde $ 2.499.990
- iPhone 17 Pro, $ 2.699.990
- iPhone 17 Pro Max, $ 2.999.990
Red de tiendas MacStation en Argentina
- Barrio Norte (Ayacucho 1184)
- Alcorta Shopping (Jerónimo Salguero 3172)
- Cañitas (Maure 1789)
- Recoleta (Av. Santa Fe 1899)
- Nordelta Centro Comercial (Av. de los Lagos 7010)
- Neuquén (Alto Comahue Shopping)
- Córdoba (Nuevocentro Shopping)
- Alto Avellaneda Shopping (Avellaneda)