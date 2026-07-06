Aunque BYD continúa dominando con comodidad el mercado de los autos eléctricos en Argentina, junio dejó una de las sorpresas más importantes del año: el BAIC EU5 se convirtió en el segundo modelo eléctrico más vendido del país y permitió que BAIC se consolidara como la segunda marca del segmento.

Según el último informe de ACARA, durante junio se patentaron 865 vehículos 100% eléctricos, un 33,1% más que en mayo. BYD mantuvo el liderazgo con 604 unidades (69,8% de participación), mientras que BAIC escaló al segundo lugar gracias a las 106 unidades del EU5, muy por encima de Chevrolet (51), Arcfox (34) y JMEV (21).

En el acumulado del año, BAIC suma 184 patentamientos de vehículos eléctricos, impulsados casi exclusivamente por el desempeño del EU5, que ya representa más de la mitad de las ventas eléctricas de la marca.

La irrupción del sedán chino resulta llamativa porque hasta hace pocos meses el mercado estaba prácticamente monopolizado por BYD. Ahora, BAIC comienza a posicionarse como uno de los principales competidores en el segmento.

El frente del BAIC UE5.

Cómo es el BAIC EU5

El BAIC EU5 es un sedán mediano 100% eléctrico que apuesta por combinar autonomía, equipamiento y un precio competitivo. Se ubica en un segmento poco explorado en Argentina, donde la mayoría de los eléctricos disponibles son SUV o hatchbacks.

La marca destaca especialmente su diseño aerodinámico, el amplio espacio interior, los sistemas de asistencia a la conducción y el confort de marcha gracias a la suspensión trasera independiente. También pone el foco en la batería desarrollada por CATL, uno de los mayores fabricantes mundiales de baterías para vehículos eléctricos.

Seis datos clave del BAIC EU5

Motor eléctrico: 120 kW (equivalentes a 163 CV).

Torque máximo: 240 Nm.

Autonomía: hasta 416 kilómetros.

Batería: litio CATL de 48,3 kWh.

Aceleración: de 0 a 100 km/h en 8,8 segundos.

Carga rápida: recupera del 30% al 80% de la batería en menos de 30 minutos.

Entre su equipamiento también sobresalen la pantalla multimedia de 9 pulgadas, tablero digital, ópticas LED, control crucero adaptativo, seis airbags, frenos ABS con distribución electrónica (EBD) y frenado regenerativo para recuperar energía durante las desaceleraciones.

El perfil de sedán familiar del auto eléctrico BAIC UE5.

Qué precio tiene el sedán de BAIC

El precio depende del concesionario y de la versión comercializada.

Actualmente pueden encontrarse publicaciones de concesionarios desde u$s 21.988.

Existen diferencias de precios debido a promociones comerciales y configuraciones específicas disponibles en cada punto de venta, que el comprador deberá evaluar.

¿Para quién está pensado el BAIC EU5?

Por sus características, el BAIC EU5 apunta principalmente a conductores que realizan un uso urbano e interurbano frecuente y quieren dar el salto a la movilidad eléctrica sin resignar espacio ni confort. Su autonomía declarada de hasta 416 kilómetros permite cubrir varios días de desplazamientos cotidianos sin necesidad de recargar la batería, mientras que el formato sedán ofrece un baúl amplio y un habitáculo cómodo para una familia.

También puede resultar una opción atractiva para empresas, ejecutivos, servicios de traslado corporativo y flotas, ya que el menor costo operativo de un vehículo eléctrico frente a uno con motor de combustión ayuda a reducir el gasto en combustible y mantenimiento. La posibilidad de realizar cargas rápidas (del 30% al 80% en menos de media hora) aporta además mayor flexibilidad para quienes recorren muchos kilómetros durante la jornada.

A diferencia de varios eléctricos que hoy se comercializan en Argentina con carrocería SUV o hatchback, el auto eléctrico EU5 apuesta por un segmento tradicional que todavía tiene pocos competidores, lo que puede seducir a quienes priorizan el confort de marcha, la estabilidad en ruta y un mayor espacio de carga sin pasar a un vehículo de mayores dimensiones.

La calidad del interior y un amplio baúl, puntos a favor del BAIC UE5.

La apuesta de BAIC en Argentina

El crecimiento del EU5 refleja una estrategia más amplia de BAIC para ganar terreno en el mercado argentino de vehículos electrificados.

Además del sedán eléctrico, la marca también comercializa el BJ30, un SUV híbridos que aparece entre los modelos más vendidos del país en su segmento, con 378 patentamientos en junio y 3.691 en el acumulado anual.

De esta manera, BAIC ya no depende únicamente de un producto: combina una propuesta eléctrica pura con una oferta híbrida para competir en dos segmentos que muestran el mayor crecimiento dentro de la movilidad electrificada.

Si bien BYD sigue siendo el líder indiscutido —con casi el 70% del mercado eléctrico y el Dolphin Mini como el modelo más vendido—, la aparición del BAIC EU5 demuestra que la competencia comienza a intensificarse y que el mercado argentino empieza a sumar alternativas.