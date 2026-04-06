Comprar un nuevo un Smart TV implica elegir el tamaño perfecto para cada espacio del hogar. Conocer con precisión la cantidad de pulgadas que debe tener el televisor permite mejorar la experiencia de visualización, optimizando la calidad de imagen y evitando incomodidades. De hecho, existen fórmulas prácticas que ayudan a calcular la cantidad de pulgadas recomendada para cada situación. A su vez, otros factores como la iluminación, la altura de instalación y la disposición del mobiliario influyen en la elección del televisor ideal. A continuación, los aspectos que hay que tener en cuenta para lograr la mejor configuración para un Smart TV en cada ambiente. Cuando se elige un televisor, es clave que el tamaño de la pantalla se adapte al espacio disponible. A fin de determinar cuál es la medida ideal, se recomienda seguir estos pasos: Medir la distancia entre el punto donde se instalará el Smart TV y el asiento principal desde donde se mirará.Convertir la distancia a pulgadas, considerando que 1 metro equivale a 39,37 pulgadas.Dividir la distancia por dos para obtener el tamaño de pantalla recomendado. Tamaño del Smart TV: ejemplos prácticos: Para una distancia de 2 metros (aproximadamente 79 pulgadas), se sugiere un que el artefacto sea de 40 pulgadas.Si la distancia es de 3 metros (118 pulgadas), un Smart TV de 59 pulgadas es una buena elección.Este método permite asegurar que la pantalla se ajuste al entorno, evitando una visualización forzada o una experiencia poco inmersiva. El tamaño de la pantalla no es el único criterio a evaluar. Otros elementos pueden afectar la comodidad y la calidad de imagen del televisor: Altura de instalación: el centro de la pantalla debe alinearse con el nivel de los ojos cuando se esté sentado. Ubicarla demasiado alta puede generar molestias cervicales.Iluminación del espacio: la luz natural o artificial puede generar reflejos que perjudiquen la visibilidad. Es recomendable colocar cortinas o persianas para controlar la incidencia lumínica. Estética y distribución del ambiente: la posición del Smart TV debe integrarse con el diseño del espacio, sin interrumpir la circulación ni desentonar con el mobiliario. Además, una correcta ubicación de la pantalla ayuda a prevenir la fatiga visual y a crear un entorno más confortable para disfrutar de contenido audiovisual. Siguiendo estas recomendaciones, es posible encontrar el equilibrio perfecto entre funcionalidad y diseño al elegir un televisor. El fabricante Samsung lleva adelante su Plan Canje de televisores, que puede realizarse online, permitiendo a los usuarios acceder a descuentos y facilidades de pago. Pasos para completar el canje de tu televisor: Ingresar a la tienda online de Samsung ArgentinaElegí el modelo de Smart TV: seleccionar el televisor que se quiere comprar e indicar el equipo usado que se va a entregar como parte de pago.Declaración del estado del televisor usado: hay que informar las condiciones de funcionamiento de tu televisor actual.Completar la compra: finalizar el pago de tu nuevo Smart TV a través de los medios disponibles.Entrega del televisor usado: una vez recibido el nuevo equipo, un representante de Samsung se comunicará con vos para coordinar la entrega del televisor que entregaste como parte de pago. Se debe considerar que el equipo de Samsung hará una revisión del estado declarado del equipo usado. Si coincide con lo informado, se recibirá la bonificación correspondiente en el medio de pago utilizado, dentro de los siguientes 10 a 15 días.