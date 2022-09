Chau Netflix: la única forma para ver gratis todas las series y películas de todo el mundo

El streaming se encuentra en época de crecimiento exponencial. Los usuarios se registran cada vez más a diversas plataformas para ver series y películas.

Debido a los significativos costos que implica obtener todo el repertorio de servicios de video, surgen nuevas opciones para poder ver el contenido disponible en ellas de forma gratuita.

Acá te contamos todos los detalles de como ver el contenido disponible en Netflix de forma rápida y segura.

Dólar blue picante: a cuánto cotiza este jueves 29 de septiembre tras el aumento del dólar CCL



ANSES | Desempleados cobran $ 55.000 en octubre: ¿cómo anotarse?







¿Cúal es la alternativa para ver todo el contenido disponible en Netflix?

Una forma de ver todos los contenidos disponibles en Netflix en nuestro ordenador es instalando y configurando un servicio VPN.

Cyber Ghost es una empresa de servidores, repartidos en diversos países, que permite desbloquear más de 35 servicios de streaming como Netflix, HBO y Amazon Prime. Además, permite acceder al contenido no solo disponible en Argentina, sino al repertorio de otros países como Estados Unidos y España.

Lo que destaca a este servicio de los demás es que la plataforma no guarda ningún tipo de información de los consumidores.

Chau WhatsApp: todos los celulares que no van a poder la aplicación a partir de mañana



ANSES | Desempleados cobran $ 55.000 en octubre: ¿cómo anotarse?







¿Qué es un VPN?

Las siglas VPN refieren a Virtual Private Network (Red privada virtual). Es un método utilizado para conectarse en internet de forma completamente privada, ocultando nuestra dirección IP real. Además, permite acceder a contenido protegido de otras regiones.

Utilizar VPN tiene múltiples beneficios:

Permite proteger nuestro paradero

Permite la transferencia de datos de forma segura

Acceder a contenido de otras regiones

Parrilla libre sin límites en el conurbano: dónde queda y cuánto sale comer un asado completo



Qatar 2022: Google reveló los finalistas de la Copa del Mundo, ¿error o fallido?







¿Cómo instalo el VPN en mi ordenador?

El primer paso es crear un usuario y contraseña en la VPN a través de su página de su página web. Una vez registrados, podemos elegir el plan de servicio que más se adapte a nuestras necesidades.

Al elegir la opción "Upgrade" dentro del sitio web podremos elegir los diversos planes de pago. Los planes pueden ser durante 3 años, 2 años, 1 año o 1 mes. Todos los planes tienen soporte para 7 dispositivos en diferentes sistemas operativos.

Chau WhatsApp: todos los celulares que no van a poder tener la aplicación a partir de mañana



Cortes, tensión y enfrentamiento con la Policía: sigue la protesta de los movimientos sociales en el centro porteño



¿Cómo comienzo a visualizar contenido?

Una vez completados los datos del registro podremos acceder al contenido. Al ejecutar la VPN nos aparecerá la lista de servidores disponibles, de diferentes países, para poder camuflar nuestra ubicación y acceder a contenido bloqueado en nuestra región.



Al activar la VPN deseada podemos visualizar todos los contenidos disponibles en las diversas plataformas de video.

Elecciones en Brasil: el excéntrico pedido de Bolsonaro que podría generar un cierre de centros de votación



Mafalda cumple 58 años: así fue el curioso origen del personaje de Quino y estas las 15 frases más emblemáticas



Las mejores VPN gratuitas

Hotspot Shield Free VPN

Windscribe

ProtonVPN Free

VPN de Firefox

Speedify

Hide.me

TunnelBear

Cyber Ghots, una buena opción premium: ¿Cúanto vale?

El plan por un mes tiene un costo de u$s 12,99. El servicio por 6 meses tiene un valor de u$s 6,99 por mes. Por otro lado, el plan de 2 años + 2 meses tiene un costo mensual de u$s 2,19.

La plataforma también ofrece la opción de agregar antivirus y segurity updater por un dólar adicional.

La increíble historia de ICQ: de tener 100 millones de usuarios a resistir en Rusia y Hong Kong



La drástica decisión de Netflix para su serie de terror más vista



Netflix: ¿Cuánto vale en argentna?

Actualmente, en Argentina, la plataforma Netflix ofrece3 planes:

Plan básico

Plan estándar

Plan premium

Al costo fijo de estos planes se le suma el costo de IVA (21%) Impuesto PAÍS (8%) y Ganancias (45%). Los precios, incluyendo impuestos, que ofrece la plataforma son:

Plan básico : $ 746

: $ 746 Plan estándar : $ 1390

: $ 1390 Plan premium: $ 2086

Además, desde septiembre, Netflix suma un adicional de $219 cada vez que se suma una casa extra al servicio.

Quién fue Coolio, el rapero autor del hit "Gangsta's Paradise" que murió misteriosamente en Los Ángeles: ¿qué dicen los investigadores?

Dólar Bitcoin hoy: se cierra más la brecha con el blue y cotiza en menos de $300