Este martes, 9 de junio de 2026, la cotización deldólar llegó a 3566.14 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,06%.

En la última semana, la cotización del Dólar descendió ligeramente (-0.25%) y en el último año acumuló una caída más marcada (-8.57%), evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar mostró un sesgo alcista con alternancia: comenzó con dos avances, repuntó a mitad del periodo y, aunque cerró en baja, acumuló más jornadas de subida que de caída.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana es del 7.92%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.15%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días anteriores, lo que puede reflejar una mayor confianza en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deben pagar 356,613.99 pesos colombianos; 200 y 500 dólares cuestan 713,227.98 y 1,783,069.95 pesos colombianos, respectivamente.