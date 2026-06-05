Google únicamente otorga un espacio de almacenamiento gratuito de 15 GB. Esta cantidad puede resultar suficiente para Gmail por sí sola; sin embargo, es importante destacar que este espacio se comparte con aplicaciones y servicios como Google Drive y Google Fotos. Además, actualmente se emplea para respaldos de la aplicación de mensajería WhatsApp.

Es imperativo señalar que Gmail es el servicio de correo electrónico gratuito más utilizado a nivel global. Sin embargo, su espacio de almacenamiento es limitado, lo que lleva a muchos usuarios a buscar soluciones efectivas para este inconveniente, dado que la capacidad proporcionada raramente es suficiente.

Si bien Google proporciona planes de pago que brindan un mayor espacio de almacenamiento, existen alternativas para incrementar el espacio disponible para correos electrónicos y archivos sin incurrir en gastos. A continuación, se presentan las 4 soluciones más destacadas.

1. Mejora con el Asistente de Google

Para iniciar, es necesario acceder a la dirección drive.google.com. En esta sección, el usuario debe seleccionar la opción "Almacenamiento“, visible en la parte inferior de la columna izquierda.

Adicionalmente, existe la posibilidad de recuperar espacio de manera selectiva en ciertos servicios de Google. Entre ellos se destacan Gmail, Google Drive y Google Fotos. Al seleccionar la primera opción, el usuario podrá visualizar los correos que contienen archivos adjuntos de considerable tamaño, con el fin de proceder a su eliminación y así liberar capacidad.

En la pantalla que se despliega posteriormente, se debe localizar y pulsar el botón "Libera espacio“. Desde ese instante, el sistema llevará a cabo un análisis de los contenidos de la cuenta de Google y orientará al usuario para eliminar los archivos de mayor tamaño.

La aplicación Google Drive proporciona una herramienta para gestionar el almacenamiento de la cuenta de Google, lo cual puede resultar en una mejora significativa del espacio disponible en Gmail.

2. Limpiar Gmail y usar el buscador avanzado para emails antiguos

Una cuenta de email de Gmail con varios años de antigüedad puede albergar una cantidad notable de mensajes que carecen de relevancia y no contienen información útil. Es probable que muchos de estos mensajes incluyan archivos adjuntos, lo que complica aún más la situación.

Adicionalmente, es importante recordar vaciar la papelera de Gmail, aunque esta se elimina de manera automática cada 30 días. De igual forma, es fundamental comprobar que no exista una acumulación excesiva de correos en la carpeta de spam.

Para eliminar correos antiguos, también se puede utilizar el buscador avanzado de Gmail, que permite especificar un intervalo de fechas.

3. Buscar emails con archivos pesados en Gmail

Gmail presenta un buscador que, en sus opciones avanzadas, permite filtrar los correos que contienen archivos adjuntos y especificar su peso. Puede experimentarse con valores elevados, como 10 MB, para identificar de manera precisa cuáles son los mensajes que ocupan una mayor cantidad de espacio en nuestra cuenta.

Es fundamental recordar que el tamaño máximo de archivo que admite Gmail es de 25 MB.

4. Realizar copias de seguridad periódicas con un cliente de correo de escritorio

Los correos almacenados en la cuenta de Gmail pueden ser descargados de manera sencilla a una computadora de escritorio utilizando un cliente de correo. Entre los programas más comunes se encuentran Outlook de Microsoft, que frecuentemente se instala por defecto en muchas computadoras con Windows, así como Thunderbird, el cual es gratuito y altamente recomendable.

Cada vez que un cliente externo de este tipo accede a la cuenta de Gmail, procede a descargar primero los correos más antiguos. En el proceso de descarga, estos correos se eliminan automáticamente de Gmail, trasladándose a la papelera. Posteriormente, resulta necesario vaciar la papelera para recuperar efectivamente ese espacio.

A pesar de que la configuración de este tipo de clientes de correo puede resultar compleja, el esfuerzo invertido es favorable en el largo plazo. Para utilizarlos, es indispensable ingresar la dirección de correo de Gmail, junto con el usuario y la contraseña.

Asimismo, en la configuración de Gmail, es necesario acceder al apartado POP/IMAP, habilitar la opción "POP download" y, en otra opción justo por debajo, permitir que los correos sean eliminados una vez que su descarga ha sido completada.

Optimiza tu Gmail: limpia borradores y cancela suscripciones

Para optimizar el espacio disponible en Gmail, los usuarios también pueden considerar deshacerse de correos innecesarios en la carpeta de “Borrador”. Muchas veces, los correos no enviados o en preparación ocupan espacio valioso que podría liberarse fácilmente. Limpiar esta carpeta contribuirá a tener un mayor control sobre el almacenamiento de la cuenta.

Otra estrategia efectiva es realizar una revisión periódica de las suscripciones a newsletters o correos publicitarios. Muchos usuarios reciben correos masivos que pueden ocupar gran parte de su capacidad de almacenamiento. Cancelar estas suscripciones y eliminar esos correos antiguos puede resultar en una mejora significativa del espacio disponible.