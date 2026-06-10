Durante este martes, 9 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:
- A la cabeza: 4100 - Huevos
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 9 de junio
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|7551
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¿Qué significa soñar con Huevos?
Soñar con Los Huevos suele simbolizar potencial, fertilidad y nuevos comienzos. Huevos enteros y limpios anuncian creatividad, protección y oportunidades de crecimiento o prosperidad.
Huevos rotos o podridos advierten fragilidad, pérdidas o expectativas frustradas. El contexto del sueño matiza el mensaje: paciencia y cuidado ayudan a incubar lo deseado.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.