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Durante este martes, 9 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

  • A la cabeza: 4100 - Huevos

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 9 de junio

 4100 11° 7551 
 2°7630 12° 4264
 3°5439 13° 9290 
 4°4457 14° 1030 
 5°2719 15° 3307 
 6°7271 16° 7686 
 7°9227 17° 3544 
 8°1419 18° 7709 
 9°219119° 4957 
 10°0526 20° 1521 

¿Qué significa soñar con Huevos?

Soñar con Los Huevos suele simbolizar potencial, fertilidad y nuevos comienzos. Huevos enteros y limpios anuncian creatividad, protección y oportunidades de crecimiento o prosperidad.

Huevos rotos o podridos advierten fragilidad, pérdidas o expectativas frustradas. El contexto del sueño matiza el mensaje: paciencia y cuidado ayudan a incubar lo deseado.

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¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

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