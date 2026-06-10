Durante este martes, 9 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 4100 - Huevos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 9 de junio

1° 4100 11° 7551 2° 7630 12° 4264 3° 5439 13° 9290 4° 4457 14° 1030 5° 2719 15° 3307 6° 7271 16° 7686 7° 9227 17° 3544 8° 1419 18° 7709 9° 2191 19° 4957 10° 0526 20° 1521

¿Qué significa soñar con Huevos?

Soñar con Los Huevos suele simbolizar potencial, fertilidad y nuevos comienzos. Huevos enteros y limpios anuncian creatividad, protección y oportunidades de crecimiento o prosperidad.

Huevos rotos o podridos advierten fragilidad, pérdidas o expectativas frustradas. El contexto del sueño matiza el mensaje: paciencia y cuidado ayudan a incubar lo deseado.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.