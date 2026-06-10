Durante este martes, 9 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 9 de junio de 2026. A la cabeza salió el 7335 (Pajarito).

1° 7335 11° 1245 2° 3885 12° 5499 3° 6195 13° 1892 4° 5955 14° 6712 5° 1421 15° 9018 6° 6619 16° 8808 7° 9969 17° 4827 8° 7990 18° 2342 9° 4855 19° 8967 10° 3014 20° 2598

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.