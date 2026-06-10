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Durante este martes, 9 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 9 de junio de 2026. A la cabeza salió el 7335 (Pajarito).

 1°7335 11°1245 
 3885  12°5499
 3°6195  13°1892 
 5955  14°6712 
 1421  15°9018 
 6°6619  16°8808
 9969  17°4827 
 7990  18°2342 
 4855  19°8967 
 10°3014 20°2598 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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