Los servicio de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, ofrecen una amplia selección de películas y series a los usuarios. Sin embargo, a muchas personas les cuesta decidir qué ver durante sus horas de ocio.

Si eres una de ellas y no saber qué mirar, conoce cuáles son los contenidos más vistos en Netflix durante el domingo, 31 de mayo de 2026 en Estados Unidos y opta por tu favorito.

Las películas más vistas de Netflix.

5_ Sonic 2: La película Tras asentarse en Green Hills, Sonic desea con ansias demostrar que es un héroe de verdad. Pero Robotnik regresa con un nuevo aliado, Knuckles, para hallar una esmeralda con poder para destruir civilizaciones. Sonic no estará solo: Tails acudirá en su ayuda.