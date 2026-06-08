Las billeteras virtuales proveen rendimientos en pesos a los ahorristas que dejan su dinero depositado en las cuentas remuneradas. En varios casos, en la última semana se produjeron cambios en las tasas que pagan billeteras como Mercado Pago, Personal Pay, Naranja X, entre otras.

En un relevamiento publicado el fin de semana, la consultora de finanzas personales Trascendo indicó cuáles son los rendimientos que pagan estos instrumentos de ahorro, en base al rendimiento de la semana anterior. Y de ese relevamiento surge que hay una diferencia de 10 puntos porcentuales en las tasas disponibles para los usuarios.

”La semana estuvo marcada por una baja generalizada en los rendimientos de las cuentas remuneradas. La mayoría de las opciones ajustaron sus tasas hacia abajo. Aun así, algunas plataformas lograron sostener posiciones destacadas y otras sorprendieron con movimientos importantes en el ranking”, detalló la consultora.

De hecho, las billeteras virtuales se posicionan como una alternativa atractiva para los ahorristas que buscan una alternativa a los plazos fijos para obtener rendimiento de sus pesos.

Hay que tener en cuenta que no todas las billeteras virtuales dan los mismos beneficios a sus usuarios. Trascendo indicó cuáles son las diferencias, en algunos casos significativas, entre los rendimientos que pagan actualmente las principales plataformas fintech que operan en la Argentina.

Billeteras virtuales: cuánto pagan Mercado Pago, Naranja X y otras

El más reciente relevamiento de Trascendo detalla los rendimientos que brindan las billeteras virtuales:

“Fiwind (25%) volvió a quedarse con el primer puesto, aunque recortó su rendimiento respecto de la semana pasada. Detrás se ubicaron Banco Bica (22%) y Carrefour Banco (21%)”, indicó Trascendo.

Cocos Pay (20,08%), Montemar pay (20%) y Ualá (Uilo - 19%), se ubicaron en un segundo pelotón, indicó Trascendo.

En tanto, Naranja X ofreció 18% y Mercado Pago rindió 17,16%, según Trascendo.

Opciones como Astropay (14,60%) y Letsbit (13,87%) completaron el ranking de Trascendo, en el que se puede apreciar una brecha de más de 10 puntos porcentuales en las tasas de distintas billeteras virtuales.

El listado completo del relevamiento puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Los rendimientos de las billeteras virtuales en la última semana, según Trascendo.

Billeteras virtuales: cómo se calcula el rendimiento

Trascendo indica en su análisis que no utiliza la Tasa Efectiva Anual (TEA), que es lo que realmente se gana al final del año, sino el rendimiento total de la inversión según el último rendimiento diario de cada app.

Esto se debe a que cada app tiene un criterio distinto para definir y publicar la Tasa Nominal Anual (TNA) en sus páginas. Así, se compara el efecto real que tiene cada día tener el dinero en una u otra aplicación.