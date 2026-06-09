La Secretaría de Finanzas lanzó un canje de bonos en dólares con el Banco Central en el marco del proceso de extensión del REPO a 2028, que estaba previsto que se concretara esta semana.

Así se publicó en el Boletín Oficial la norma que prevé un nuevo canje al BCRA de bonos CER TZXD7 y TZX28 por otros dos nominados en dólares.

Pasa de bonos corta duración a unos más largos y en la City advierten que esto cambia la composición de la deuda y eso podría indicar que busca reforzar las reservas para respaldar la extensión de los REPO.

“Le están dando al BCRA nuevos bonos en dólares”, explicó a El Cronista el economista Sebastián Menescaldi. Asimismo, el codirector de Eco Go, recordó que “la última vez que lo hicieron fue para el repo de enero”.

La Resolución Conjunta 31/2026 de Finanzas y Hacienda se emite de cara a la negociación que lleva adelante el Gobierno para extender los repo a 2028 y en la City señalan que “es posible que salga el crédito comercial garantizado por los organismos internacionales de crédito”. Otra posibilidad que se baraja es que se puede hacer un repo ‘stand by’ hasta que salga el crédito garantizado.

Lo que sí es un hecho concreto es que el Tesoro ofreció al BCRA la conversión de sus tenencias del “Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER vencimiento 30 de junio de 2028” (BONCER TZX28) y del “Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER vencimiento 15 de diciembre de 2027” (BONCER TZXD7) por una canasta compuesta en un 66% del bono en dólares Step Up UP 2035 (BONAR AL35) y 34% por títulos en dólares Step Up 2038 (BONAR AE38).

"Entre ambos Bonceres el BCRA tenía alrededor de u$s 11000 millones a valor de mercado, pero no se informó aún si el canje fue por la totalidad de las tenencias. Lo sabremos con la adecuación de montos listados en estos días", estimó un informe de 1816. En ese marco, se dispuso a través de la mencionada resolución la ampliación de ambos bonos en dólares que se usarán para el canje.

Este canje le da mayor poder de intervención al BCRA en el mercado cambiario. No obstante, el economista Federico Glustein advierte que “esto cambia la composición del balance”.

Según su mirada, no es una medida tan positiva para el BCRA porque “cambia las condiciones de la deuda y pasa de un bono que capitaliza por inflación por uno en dólares que capitaliza Step Up”, alertó.

“Podría haberlos canjeado por unos no tan largos pero en pesos. Me parece preocupante que la deuda total crezca, incluso a pesar de que se alarguen los vencimientos”, expresó.