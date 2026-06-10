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Este martes, 9 de junio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 9 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1482 - La Pelea

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 9 de junio

 1°1482 11°0434
 3020  12°4887
 3°2316 13°6308 
 3125  14°3454 
 4959  15°0503 
 6°0012  16°2445
 3697  17°8979 
 4960  18°8785 
 4388  19°1623 
 10°3772 20°0439 

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¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con una pelea refleja tensiones internas, enojo contenido o estrés acumulado. Tu mente procesa conflictos que evitas en la vida diaria.

También puede señalar la necesidad de poner límites y defender tus ideas. Si termina en calma, sugiere deseo de resolver; si es caótica, miedo a perder el control.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

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