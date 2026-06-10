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Este martes, 9 de junio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.
En este martes, 9 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1482 - La Pelea
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 9 de junio
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|6308
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|3125
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|3454
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|0503
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|0012
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|3697
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|8979
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|4960
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|8785
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|3772
|20°
|0439
¿Qué significa soñar con la pelea?
Soñar con una pelea refleja tensiones internas, enojo contenido o estrés acumulado. Tu mente procesa conflictos que evitas en la vida diaria.
También puede señalar la necesidad de poner límites y defender tus ideas. Si termina en calma, sugiere deseo de resolver; si es caótica, miedo a perder el control.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.