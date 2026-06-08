Cada cuatro años, el Mundial de Fútbol se convierte en la excusa perfecta para renovar alguno de los componentes del sistema de entretenimiento hogareño. Pantalla más grande, suscripción a contenidos y, por qué no, audio a la altura. Porque, muchas veces, los parlantes integrados del televisor brindan una experiencia que, seamos honestos, puede dejar bastante que desear.

Una barra de sonido con subwoofer es, en ese contexto, una inversión a considerar: no requiere instalación compleja, ocupa poco espacio y el salto de calidad respecto a los parlantes del TV es inmediato y notable. La Thonet & Vander Stern apunta exactamente a ese mercado.

Diseño y materiales: discreta y bien terminada

La Stern tiene el perfil que uno espera de una barra de sonido destinada a ubicarse debajo del televisor: larga, delgada y con un diseño que no llama demasiado la atención. Mide 90 x 6,3 x 10 cm, por lo que tranquilamente se puede utilizar con pantallas de 40 pulgadas en adelante. La combinación de estructura de ABS con malla metálica frontal le da un aspecto sobrio.

En su parte frontal, la barra tiene un display básico, pero efectivo, que muestra la conexión de entrada utilizada, los cambios de volumen y la ecualización. Esto se complementa con controles básicos táctiles de correcta respuesta.

Los accesorios que trae la Stern. Trae cable óptico y analógico de 3,5 mm, control remoto con pilas, fuente de alimentación y un kit para montaje con nivel y tarugos.

Los materiales se sienten de buena calidad, tanto en la barra de sonido como en el subwoofer.

El subwoofer, por su parte, tiene forma de prisma rectangular (270 x 270 x 330 mm), está construido en madera –lo que favorece la resonancia– y tiene un acabado negro mate que lo hace fácil de disimular en cualquier rincón del living. En él, el driver de 8 pulgadas apunta hacia abajo y hay un puerto de salida de aire (bass réflex) en la parte posterior.

El sistema se alimenta con una fuente externa de 15V y 3 amperes provista en la caja, lo que, cuentita básica mediante, equivale a una potencia eléctrica máxima de 45 Watts.

Conectividad: todas las entradas que realmente se necesitan

La variedad disponible de puertos de entrada es impecable, dado que abarca cualquier situación de uso posible para esta clase de dispositivo.

En concreto, la Thonet & Vander Stern ofrece:

• HDMI ARC (la opción más cómoda para conectarla a un smart TV moderno con un único cable)

• Óptica digital (Toslink)

• Coaxial digital

• Mini jack 3,5 mm auxiliar

• Bluetooth 5.3 (alcance de hasta 10 metros)

El Bluetooth agrega versatilidad no solo para conectar a un televisor, sino para vincular un smartphone y disfrutar de la música de manera práctica y rápida. Sólo se podría echar en falta que no disponga de algún códec inalámbrico HD (LDAC, por ejemplo), sino que solo es compatible el SBC convencional (como también ocurre con muchos parlantes BT del mercado, hay que admitirlo). No obstante, la hemos usado de esa manera con resultados satisfactorios.

Salida para subwoofer, entrada de energía eléctrica y entradas de audio.

El panel de control táctil de la barra de sonido 2.1 Stern.

La ventaja del subwoofer

El subwoofer es pasivo y se conecta a la barra de sonido mediante un cable con ficha de tipo RCA. Al ser pasivo, no integra controles propios, sino que todo se controla desde la propia barra de sonido.

La longitud del cable del subwoofer es de 4 metros, muy generosa para ubicarlo en el sitio de la sala que uno prefiera. Si bien lo estándar es tener el subwoofer a un lado del mueble del TV, a veces reposicionarlo puede dar resultados diferentes y mejores, según la acústica del espacio. Esto aplica a cualquier subwoofer, no solo al de la barra Stern.

Calidad de sonido: claro y potente

Stern cuenta con cuatro drivers de 2,5 pulgadas en la barra (dos a la izquierda y dos a la derecha) y un parlante de 8 pulgadas en el subwoofer, con una respuesta de frecuencia declarada que va de 20 Hz a 20 kHz, es decir que cubre el rango completo de la audición humana.

El sonido es claro, prístino, con un destaque natural de las frecuencias medias y medias-altas, gracias a los pequeños –pero efectivos– drivers integrados en la barra.

El subwoofer redondea el resultado y expande los sonidos de una manera efectiva hacia abajo. Es notable el “punch” de los graves en la música y el “rugido” en las películas o series (y, por qué no, videojuegos), lo que agrega una dimensión interesante –el famoso “cine en casa”– que pocos televisores puedan ofrecer valiéndose solo de parlantes integrados.

El subwoofer se conecta a la barra mediante un cable con conector RCA.

Si dejamos el pochoclo de lado y nos ponemos más analíticos –porque para eso estamos– notamos que el subwoofer impacta fuerte en los graves profundos percusivos, pero no tanto en los medios-graves, que, en comparación, se sienten ligeramente con menos cuerpo.

La escena sonora es muy buena, dado que el sonido se percibe como mucho más amplio y envolvente que la propia barra. Esto es clave para enriquecer la experiencia en películas y series, y también aporta al disfrute musical. Aquí vemos otro punto, aparte de la potencia de bajos que mencionamos antes, en el que una barra de sonido puede sobrepasar a los parlantes integrados de un TV convencional.

El volumen que proporciona es más que suficiente para un living mediano y, como señalamos más arriba, el subwoofer brinda la pegada suficiente para que los sonidos no solo se escuchen, sino que se sientan.

El subwoofer dado vuelta muestra su parlante de 8".

Control remoto y ecualización

El control remoto es compacto y muy bueno, pero no hay que perderlo, porque integra la posibilidad de ajustar algunas funciones fundamentales de este sistema 2.1 de Thonet & Vander.

El círculo principal ofrece control de volumen y controles de reproducción (reproducir/pausa, adelantar pista, retroceder pista) para cuando se está conectado por Bluetooth; muy práctico para usar con Spotify, por ejemplo. También tiene botón para seleccionar la entrada de audio, encendido y “mute”.

Un punto aparte, y necesario para disfrutar de la Thonet & Vander Stern en toda su dimensión, son las opciones de ajuste del sonido que están disponibles mediante el control remoto.

La barra cuenta con tres perfiles de sonido bien definidos, cada uno con un botón de acceso rápido propio: Movies (películas), Music y News. Movies es el modo más “cálido”, con mucha presencia de graves profundos; Music brinda bajos potentes, pero más medidos, y dinamismo con agudos notorios; News, más enfocado en los tonos medios y voces, está pensado para la visualización normal de programas de TV y funciona muy bien para eso y eventos deportivos.

Sobre cada uno de estos presets, el usuario puede aplicar el ajuste de graves y agudos personalizado. Los tonos admiten 13 niveles de “sintonía fina”, del -6 al 6. Para dar un ejemplo, en nuestro caso la configuración ideal para música la encontramos en perfil Música con el bajo configurado en -2 o -3, según el tema/género.

El útil control remoto de Thonet & Vander.

En todo caso, es muy positivo que esté la posibilidad de ecualizar el sonido de manera personalizada y encima de cada uno de los presets de fábrica.

Otro punto a considerar es que, luego de un tiempo de inactividad, la barra se apaga automáticamente, lo que es muy bueno para ahorrar energía. Sin embargo, cuando se restaura el funcionamiento los ajustes personalizados de graves y agudos vuelven a cero.

Recomendable para el uso 2.1 cotidiano

La Thonet & Vander Stern es una barra 2.1 sólida, bien conectada y con un sonido que supera lo que, comúnmente, puede ofrecer un televisor. Su punto más fuerte es la combinación de un soundstage amplio y envolvente con la presencia contundente del subwoofer de 8 pulgadas, que hace que ver una película, jugar un videojuego o escuchar música sea una experiencia notablemente más rica.

El sistema de presets de ecualización –con la posibilidad de ajuste personalizado de agudos y graves– es un diferencial que aporta mucho valor práctico, y el mando a distancia resulta cómodo y completo. Para el Mundial que viene, el preset News (o incluso Music, con bajos moderados) es el punto de partida ideal para los partidos, con voces de relatores nítidas y el rugido de la tribuna bien representado.

El único reparo que se le puede hacer es la ausencia de códecs Bluetooth de alta definición (LDAC o aptX) y una leve sensación de que los medios-graves podrían tener algo más de cuerpo. Pero en la relación prestaciones-precio, la Stern se posiciona como una opción notable dentro de su segmento.

También hay que tener en cuenta que la Stern forma parte de una línea de barras de sonido amplia de Thonet & Vander. La marca ofrece también los modelos Röhre Gen2 (sin subwoofer), la Dunn Gen2 (con subwoofer, pero menor potencia que la Stern) y la Rein Gen2, que ya es un sistema 5.1 y representa el tope de gama por su potencia y capacidad de audio envolvente.

La barra 2.1 Thonet & Vander Stern se consigue por estos días con un descuento “mundialista” de 35%, que la deja a $ 609.336 con 12 cuotas sin interés en la tienda oficial (https://shop.thonet-vander.com). Y también se puede conseguir un descuento adicional, aunque sin cuotas, con Mercado Pago.

Especificaciones técnicas principales