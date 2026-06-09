Los servicio de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, ofrecen una amplia selección de películas y series a los usuarios. Sin embargo, a muchas personas les cuesta decidir qué ver durante sus horas de ocio.
Si eres una de ellas y no saber qué mirar, conoce cuáles son los contenidos más vistos en Netflix durante el domingo, 7 de junio de 2026 en Estados Unidos y opta por tu favorito.
5_ GOAT: Como cabras (GOAT)
Will es una cabrita pequeña con sueños enormes que obtiene la oportunidad irrepetible de entrar al circuito profesional y jugar al rugebol, un deporte mixto, de alta intensidad y de contacto total, dominado por los animales más veloces y feroces del planeta.
8_ Pasajeros (Passengers)
Una nave espacial en ruta hacia una colonia lejana, con miles de pasajeros a bordo, sufre un fallo en las cápsulas de hibernación; como consecuencia, dos viajeros se despiertan 90 años antes de lo previsto.