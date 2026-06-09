Los servicio de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, ofrecen una amplia selección de películas y series a los usuarios. Sin embargo, a muchas personas les cuesta decidir qué ver durante sus horas de ocio.

Si eres una de ellas y no saber qué mirar, conoce cuáles son los contenidos más vistos en Netflix durante el domingo, 7 de junio de 2026 en Estados Unidos y opta por tu favorito.

Las películas más vistas de Netflix.

5_ GOAT: Como cabras (GOAT) Will es una cabrita pequeña con sueños enormes que obtiene la oportunidad irrepetible de entrar al circuito profesional y jugar al rugebol, un deporte mixto, de alta intensidad y de contacto total, dominado por los animales más veloces y feroces del planeta.

Fuente: narrativas-us