Mientras Apple, Samsung y Google compiten por sumar funciones de inteligencia artificial, cámaras con decenas de megapíxeles y pantallas cada vez más grandes e inmersivas a sus dispositivos “flagship”, una corriente creciente avanza en sentido contrario: la de los celulares minimalistas, también conocidos como dumbphones o teléfonos de “detox digital”. En los primeros meses de 2026, el segmento gana fuerza con el lanzamiento de nuevos modelos y se posiciona como una respuesta a la adicción al smartphone y a la saturación de pantallas.

Los números son reveladores. Un sondeo entre 9.000 consumidores realizado por la firma de análisis Canalys mostró que casi el 47% de los encuestados reconoció sentir que pasa demasiado tiempo con el teléfono y le cuesta soltarlo. Según datos de Statista, las ventas de dumbphones se incrementaron un 25% en 2025, y las proyecciones apuntan a que el crecimiento continuará durante 2026. Quienes adoptan estos equipos reportan reducciones promedio de entre dos y tres horas diarias de tiempo de pantalla durante la primera semana de uso.

Frente a este panorama, fabricantes “startup” o boutique han respondido con una nueva generación de dispositivos que ya no son los teléfonos básicos de los años 2000, sino propuestas de diseño cuidado y hardware moderno. Los siguientes son algunos de los modelos más destacados de la escena actual.

Foco en la privacidad

La marca suiza Punkt, conocida por su estética sobria y su compromiso con el minimalismo digital, presentó su modelo MC03 en enero, en la feria CES 2026. El dispositivo corre AphyOS, un sistema operativo basado en Android 15, pero sin los servicios de Google ni sus mecanismos de rastreo. En su lugar, ofrece aplicaciones orientadas a la privacidad como Proton Mail, Proton Drive y un servicio de mensajería cifrada.

Básico y moderno, así es el teléfono Punkt MC03.

La pantalla OLED de 6,67 pulgadas con 120 Hz, la batería reemplazable de 5.200 mAh, la resistencia IP68 y la cámara trasera de 64 MP lo ubican en la gama media en términos de hardware, aunque su diferencial no pasa por las especificaciones sino por el control que le devuelve al usuario sobre sus propios datos.

El sistema divide las apps en dos zonas: “Vault”, un entorno cerrado con aplicaciones verificadas, y “Wild Web”, un espacio aislado para instalar apps de terceros. Su precio en EE.UU. es de 699 dólares.

Light Phone: cuando menos es más

La propuesta más radical proviene de Light, una compañía estadounidense que lleva años construyendo dispositivos diseñados para que el usuario los use lo menos posible. El Light Phone III cuenta con una pantalla AMOLED de 3,92 pulgadas, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, conectividad 5G, cámara trasera de 50 MP y batería reemplazable.

El celular compacto Light Phone III.

Pero lo más llamativo no está en lo que tiene, sino en lo que le falta: no hay tienda de aplicaciones, no hay navegador web, no hay redes sociales ni servicio de mensajería de terceros como WhatsApp. Sus herramientas se limitan a llamadas, mensajes de texto, mapas básicos, música, alarma y notas. La interfaz, de colores apagados e íconos minimalistas, está diseñada para no generar el impulso de abrir el teléfono de forma refleja. Quienes lo usan reportan haber pasado de más de cuatro horas diarias de tiempo de pantalla a menos de veinte minutos. El precio es de 699 dólares.

Celular con practicidad y algo de nostalgia

Con una propuesta más híbrida, la empresa Clicks —conocida por fabricar teclados acoplables para iPhone— presentó en CES 2026 su primer smartphone: el Communicator. Este dispositivo corre Android 16 completo y permite instalar apps como WhatsApp, Telegram y Slack.

El Clicks Communicator se destaca por su teclado físico.

Su diferencial está en el diseño: un teclado QWERTY tipo BlackBerry bajo una pantalla de 4 pulgadas, con lo que apunta a quienes buscan un equipo enfocado en lo productivo. Este equipo tiene un precio de u$s 499 en Estados Unidos.

A fin de cuentas, la irrupción de estos nuevos dispositivos “esenciales” no es una moda pasajera ni un ejercicio de nostalgia tecnológica. Es, más bien, la expresión de un agotamiento por la hiperconectividad, la erosión de la concentración y la creciente desconfianza de los usuarios hacia los modelos de negocio basados en la monetización de datos personales.