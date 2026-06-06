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El dólar blue hoy sábado 6 de junio se ofrece a $ 1415 para la compra y $ 1435 para la venta.

El paralelo cerró el quinto mes del año con una suba de $ 30 respecto de abril ($ 1405). Desde que arrancó el año, no obstante, acumula una baja de $ 95 (finalizó 2025 a $ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy sábado 6 de junio cotiza a $ 1410 para la compra y $ 1460 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Se trata del valor más alto en cuatro meses.

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En las plataformas digitales en línea se negocia la compraventa de stablecoins, también conocidas como dólar cripto, y que muchos ven como una versión digital del tradicional dólar blue. No obstante, su precio actual suele ubicarse en un intermedio entre el informal, el MEP y el oficial.

Las stablecoins que más se utilizan en la Argentina son las que siguen el valor del dólar en una relación 1 a 1, como USDT o DAI. Gracias a esto, representan una opción digital de fácil adopción para dolarizar los ahorros.

Muchos ahorristas consideran que las cotizaciones de las stablecoins son un termómetro clave a seguir, dado que anticipa los movimientos futuros del tipo de cambio, sobre todo del dólar blue, en el país. A continuación, los detalles.

El dólar cripto opera por debajo de los $ 1500 en la mayoría de las plataformas
El dólar cripto opera por debajo de los $ 1500 en la mayoría de las plataformas

Dólar: cuál es el nuevo precio en los exchanges

El dólar cripto USDT cotiza este sábado 6 de junio a $ 1524,98 en el popular exchange Binance, alrededor de las 9 hs.

De esta manera, el precio del dólar cripto se ubica por encima del dólar oficial ($ 1.460) y del dólar blue ($ 1.435). En tanto, el dólar MEP se opera a $ 1.460 y el CCL a $ 1.515.

Los valores varían entre distintos exchanges o cuevas virtuales y, según señala CriptoYa, las cotizaciones pueden estar entre los $ 1505 y los $ 1545.