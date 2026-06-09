En esta noticia Wall Street

Las acciones argentinas tuvieron este martes una rueda color verde furioso. Los ADR treparon hasta 6% en Wall Street, mientras que los papeles avanzaron en igual medida en la plaza local, donde el Merval ganó 1,8% medido en dólares y cerró a u$s 2075.

Las acciones que más avanzaron fueron Loma Negra, que ganó 6,7%, y los bancos. Entre éstos se destacó Supervielle (5,5%), BBVA (5,2%) y Macro, que avanzó 4,9 por ciento.

En tanto, los bonos soberanos en dólares operaron neutros. El riesgo país subió 0,8% y trepó hasta los 498 puntos básicos.

En el mercado consideran que el poder de fuego en dólares del Gobierno y su capacidad de repago de la deuda son factores fundamentales para la cotización de los bonos y la caída del riesgo país.

“El dato de que el Tesoro ya acumula u$s 3058 millones en la cuenta del BCRA para afrontar el pago de los Globales en julio es muy relevante porque despeja dudas sobre la capacidad de pago en moneda dura”, aseguró Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital.

“Eso suele ser un catalizador fuerte para el riesgo país, ya que elimina el temor de un evento crediticio en el corto plazo. El mercado ya celebró la noticia en parte vía el Merval, pero el riesgo país le cuesta más porque tiene asociado en Argentina no solo la capacidad y voluntad de pago sino otros drivers no menos importantes como la continuidad de las políticas de este gobierno”, agregó el analista.

Sin embargo, los especialistas también advierten por la volatilidad de los papeles argentinos. “Argentina esperamos que siga todavía bastante volátil. Estamos a menos de 18 meses de unas elecciones presidenciales y 2017 será un año muy movido”, afirmó Pedro Moreyra, cofundador de Guardian Capital.

“Desde los mínimos que tocó en enero, el riesgo país no pudo comprimir más”, agregó.

Wall Street

Los índices bursátiles en Wall Street operaron mixtos. El Dow Jones trepó 0,17%, mientras que el S&P 500 cayó 0,26%. Por su parte, el Nasdaq retrocedió 0,97 por ciento.

En tanto, el petróleo cayó 2,85% y el barril operó por debajo de los u$s 90.

Sin embargo, la tensión global podría volver a dispararse, luego que Donald Trump acusara a Irán de derribar un helicóptero de los Estados Unidos y amenazara con una retaliación.

En ese contexto, persisten riesgos vinculados a un rebrote de la inflación y posibles subas de tasas de la Fed.