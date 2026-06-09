Mirgor, el grupo industrial que controla la familia de Nicolás Caputo, se convirtió en la primera empresa en implementar un banco de horas, una de las prácticas que habilita la modernización laboral que impulsó el Gobierno de Javier Milei.

La modalidad aplicará a cerca de 600 colaboradores de los 5000 que emplea el grupo, entre todos sus diversos negocios.

Así lo difundió la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a través de un posteo en la red social X.

“ La empresa Mirgor se convirtió en la primera compañía del país en implementar el sistema de Banco de Horas. Esta herramienta promueve relaciones laborales más modernas y dinámicas frente a los desafíos del mercado laboral ”, explicó la funcionaria.

“ Trabajamos para generar más empleo, más producción y mejores oportunidades para el crecimiento del país ”, agregó.

Pettovello también publicó placas, con membrete de su ministerio y de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende de la cartera. En ella, precisa que el acuerdo de Mirgor fue con Smata, el sindicato de mecánicos de la industria automotriz y afines.

Explica que el banco de horas “ es un esquema de compensación de hasta 200 horas para un período de 12 meses, que permite distribuir la jornada laboral en función de los ciclos productivos del sector ”.

“ Esta implementación aporta: relaciones laborales más modernas; organización del trabajo más flexible; mayor previsibilidad para trabajadores y empleadores; y soluciones consensuadas frente a variaciones de la actividad económica ”, destacó.

Fundada en 1983 como proveedora de Sevel, el gigante automotor del grupo Macri, Mirgor está controlada por la familia Caputo, dueña de la mitad de su capital. El resto cotiza en la Bolsa de Buenos Aires, con el Estado nacional, a través de la ANSeS, como principal accionista individual.

Con plantas en Tierra del Fuego, actualmente tiene 5000 empleados y sus negocios van desde la fabricación de componentes electrónicos para industria automotriz a artículos de electrónica de consumo -es el fabricante exclusivo de celulares de Samsung en el país-, pasando por el retail (tiene a su cargo la comercialización local de los productos de la marca coreana) y, más recientemente, desarrollo de software y exportación de commodities agrícolas.

En 2025, facturó $ 2,73 billones, un 20% más que en 2024. Ganó $ 23.127 millones.

El acuerdo del banco de horas, trascendió, empezará a regir en julio, en tres plantas de Mirgor: Garín, Baradero y Zárate.

En la instalación de Garín, Partido de Escobar, trabajan 250 personas. Allí, a través de Mirlog -sociedad con la empresa Agro & Tec-, el grupo hace productos de electrónica de consumo de alta tecnología, como tablets, auriculares y relojes inteligentes.

En tanto, en Baradero, Mirgor tiene Ontec. Creada en 2021, es una fabricante de autopartes plásticas de apariencia. Inaugurada en 2023, el año pasado, duplicó su capacidad por el incremento de actividad. Actualmente, tiene 120 personas y plantel en crecimiento.

Por su parte, Neo Rodas Merco es un joint venture 60% de Mirgor y 40% del grupo brasileño Neo Rodas. Ya puso en marcha su fábrica nueva de llantas de aluminio en Zárate, donde espera alcanzar en diciembre su tope de actividad: 1,2 millones de unidades anuales, de las cuales 400.000 serán para exportación, principalmente, a Brasil.

Esta planta emplea a 220 personas.

La semana pasada, el CEO de Mirgor, José Alonso, había destacado que las condiciones del convenio alcanzado con Smata es uno de los factores por los cuales esa instalación, que requirió una inversión de u$s 120 millones, es competitiva. Por ejemplo, una automotriz europea ya le hizo órdenes de compra para sustituir en sus plantas brasileñas ruedas que hoy importa de China.

De acuerdo con lo trascendido, el banco de horas de Mirgor en estas empresas establece que, dentro del marco de las 200 horas en 12 meses, cada hora del banco acumulada, cuando el operario la devuelve, cuenta como hora y media. Siempre y cuando, sea de lunes a viernes. Si se necesita trabajar sábado o domingo, contará como una. El resto se pagará como hora extra.

Otra característica es que, si finalizado el año, la empresa no tiene actividad para que los operarios devuelvan horas, el convenio podrá prorrogarse o anularse, en función de lo que negocien la compañía y el sindicato.