Los servicio de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, ofrecen una amplia selección de películas y series a los usuarios. Sin embargo, a muchas personas les cuesta decidir qué ver durante sus horas de ocio.

Si eres una de ellas y no saber qué mirar, conoce cuáles son los contenidos más vistos en Netflix durante el lunes, 1 de junio de 2026 en Estados Unidos y opta por tu favorito.

Las películas más vistas de Netflix.

5_ El peor ex imaginable (Worst Ex Ever) De traiciones que erizan la piel a complots de asesinato, esta serie documental de crímenes reales analiza la faceta más oscura del amor a través de los testimonios de testigos oculares.

Las películas más vistas de Netflix.

6_ Malos pensamientos (Bad Thoughts) Una colección de relatos sumamente inquietantes que sobrepasan la decencia y llevan el humor negro al límite, de una manera que solo Tom Segura sabría concebir.

7_ El fuego de la venganza En la capital mexicana, un agente gubernamental hastiado de su vida acepta de mala gana la tarea de proteger a una niña cuyos padres han recibido amenazas de secuestro. Con el tiempo, el vínculo con la pequeña se profundiza y en él resurge una parte de sí que creía perdida. Pero cuando la niña es raptada, desata toda su furia contra los culpables.