Chau Netflix: llegó a Argentina una plataforma gratis que tiene 150 canales y todas las series

Netflix viene perdiendo clientes desde hace ya varios meses y la principal causa es la saturación de servicios de streaming que existe actualmente. Si a esto se le suma que muchas de estas empresas son gratis, es normal entonces entender la razón para que los usuarios le digan "chau" a Netflix .

Con todo esto en mente, decidimos traer a un servicio de streaming que acaba de llegar al país directo de España y llama cada vez más la atención por la cantidad de contenidos que ofrece de forma gratuita: Tivify .

A continuación repasamos todos los detalles sobre esta empresa española, la cual permite ver de forma gratuita distintos contenidos mientras que también cuenta con versiones premium que traen algunos beneficios interesantes .

Cómo funciona el anti Netflix español

Tivify es una empresa que se considera "la plataforma de plataformas", ya que contiene en su interior más de 150 canales que permiten acceder a una gran cantidad de contenidos en vivo .

Su funcionamiento es similar a PlutoTV, una plataforma que permite ver series y películas por medio del streaming en vivo de contenidos en diferentes canales tradicionales de televisión .

Según explican, su servicio gratuito tiene ofrece los siguientes beneficios:

150 canales en abierto.

Control de canales libre.

Hasta 60 horas mensuales de contenido grabado.

, mientras que tampoco se puede elegir de un catálogo con una cuenta gratis.

Por otro lado, las suscripciones "Plus" y "Premium" valen cada una u$s 10 y u$s 70 anualmente, por lo que son precios más accesibles que los u$s 40 que se pagan al año aproximadamente por Netflix básico actualmente en el país .

Adios Netflix: cómo es el nuevo impuesto que hay en la plataforma

Cabe aclarar que en Argentina es especialmente difícil utilizar Netflix debido al sinfín de impuestos que se le suman a los precios originales de la plataforma -los cuáles terminan casi duplicados por culpa de estos recargos.

Y es que antes de la suma de impuestos, el valor mensual de Netflix actualmente es el siguiente:

Plan básico : $ 429

: $ 429 Plan estándar : $ 799

: $ 799 Plan premium: $ 1199

Pero, con el recargo del 74% (un 21% de IVA, un 8% de impuesto PAIS y un 45% a cuenta de Ganancias), los valores finales de Netflix en Argentina son:

Plan básico : $ 746

: $ 746 Plan estándar : $ 1390

: $ 1390 Plan premium: $ 2086