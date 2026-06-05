En esta noticia Se cayó ChatGPT: cuándo se restablece el servicio

ChatGPT este viernes dejó de funcionar en todo el mundo. La aplicación muestra un error para responder a las instrucciones de los usuarios.

Desde la página web DownDetector informaron un aumento en los reportes de problemas en la aplicación desde antes de las 11hs (hora Argentina).

Se cayó ChatGPT: cuándo se restablece el servicio

Por el momento, no ha habido ningún pronunciamiento oficial al respecto, pero se espera que el servicio se restablezca durante las siguientes horas.

El portal DownDetector reportó la caída antes de las 11hs (Hora de Argentina).

La interfaz se muestra con normalidad, pero los problemas se experimentan cuando se trata de pedir alguna acción. Allí aparece un mensaje con letras rojas que dice: “Error en la transmisión de mensajes”. A partir de ahí, no brinda ningún tipo de respuesta a lo que requiere el usuario.

A través de la red social X, se multiplican los mensajes de personas afectadas por la caída del servicio.

Este tipo de interrupciones son cada vez más frecuentes en la aplicación cuando hay picos de uso, actualizaciones internas o problemas regionales.

Noticia en desarrollo.-