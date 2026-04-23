Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmaron un paro para este viernes 24 de abril, una medida de fuerza que impactará en el tráfico aéreo y podría derivar en demoras, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos en todo el país. La protesta se realiza en un contexto de reducción de contratos y despidos, que, según denuncian desde el sector, pone en riesgo la capacidad operativa del organismo en el corto plazo. Advierten que la falta de personal afecta la elaboración de pronósticos y alertas, fundamentales para la seguridad aérea y otras actividades. El paro fue convocado bajo la modalidad de “apagón informativo” y se realizará este viernes 24 de abril entre las 05:00 y las 12:00. Durante ese lapso, el SMN no publicará datos meteorológicos en ninguno de sus canales oficiales, incluidas las plataformas digitales. A través de un comunicado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que la medida se tomó en rechazo al intento de 140 despidos, que incluyen 130 trabajadores de estaciones meteorológicas de todo el país y 110 de la sede central. El gremio advirtió que el organismo cuenta actualmente con alrededor de 980 trabajadores, cuando estiman que se necesitarían al menos 1.156 empleados para garantizar un funcionamiento mínimo. “No vamos a permitir que se cierren las estaciones meteorológicas que existen en nuestro país porque eso perjudicará de manera directa a toda la población. Las alertas tempranas que se emiten han permitido salvar decenas de miles de vidas”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional. El gremio advirtió que la medida de fuerza podría extenderse a un paro de 24 horas o incluso a varias jornadas, afectando el tráfico aéreo, ya que sin información meteorológica oficial las aerolíneas no pueden operar con normalidad. Durante el paro, el SMN no difundirá información meteorológica en ninguno de sus canales habituales, lo que tendrá un impacto directo en la operación aérea. Los pronósticos del SMN son un insumo clave para la planificación de vuelos, ya que permiten evaluar condiciones en pista, rutas de navegación y seguridad en despegues y aterrizajes. Sin estos datos, las aerolíneas podrían verse obligadas a retrasar salidas, reprogramar servicios o cancelar vuelos, especialmente durante las primeras horas del día. A la par, también se verán perjudicados los servicios de navegación marítima y fluvial, que dependen de información meteorológica precisa. “Los aviones no van a poder volar. Y si intentan hacerlo, estará comprometida la seguridad de todas las operaciones. Vamos a resistir el intento de vaciamiento de este servicio. La sociedad está de nuestro lado y vamos a resistir este nuevo ataque”, apuntó Aguiar.