Finalizados los fines de semana largos de marzo y abril, un grupo de argentinos podrá volver a disfrutar de un feriado adicional. Dos localidades de la Provincia de Buenos Aires tendrán tres jornadas consecutivas de descanso. En un mes que no tendrá más asuetos nacionales, estos trabajadores podrán aprovechar el fin de semana largo para realizar una mini escapada sobre el inicio del otoño. En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria por fin de año. El viernes 24 de abril será feriado en esta localidades: Los habitantes de estas zonas tendrán un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar en el medio de uno de los meses que pone fin a la temporada alta de verano. Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores. De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: