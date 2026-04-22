El Servicio Meteorológico alertó por el ingreso de fuertes tormentas que alterarán las condiciones climáticas del fin de semana en las provincias ubicadas al centro del país. Se espera que las lluvias abundantes se prolonguen por varias horas y que estén acompañadas de fuertes vientos. El organismo alertó por el avance de un temporal que afectará principalmente a la provincia de Córdoba y San Luis con caída de agua y vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Los chubascos comenzarán durante la mañana del sábado y se prolongarán a lo largo del día para generar un descenso en las temperaturas hasta los 10°. Las condiciones climáticas darán paso a un domingo fresco y soleado con mínimas de 8° y máximas de 20°. El SMN publicó el pronóstico extendido del clima para la Ciudad, en donde se espera que continúe el buen tiempo. Para el jueves se espera una mañana fresca con mínima de 12° y tarde soleada con 22°, mientras que durante el viernes el sol estará a pleno con 23°. El fin de semana podrá estar un poco nublado durante el sábado para dar paso a un domingo soleado con temperatura cómoda de 20°.