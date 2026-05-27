La Justicia le puso un freno a la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y suspendió los efectos de la resolución que habilitaba la eliminación de cientos de servicios técnicos y abría la puerta a despidos masivos dentro del organismo. En un fallo con fuertes cuestionamientos a la decisión oficial, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín hizo lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó preservar la estructura operativa y laboral del instituto durante al menos seis meses.

La resolución judicial, firmada por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, ordenó al INTI “abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo” derivado de la Resolución 42/2026, impulsada por las autoridades del organismo en el marco del plan de ajuste del Gobierno de Javier Milei. El magistrado también prohibió “la cesación, transferencia o modificación” de servicios, así como “cualquier movimiento, inventario con fines de reubicación, transferencia o disposición del equipamiento técnico afectado”.

La cautelar representa un revés para la estrategia de reducción de funciones del organismo, que contemplaba la baja de cerca de 1.000 servicios técnicos sobre un total de 3.000 prestaciones y que, según denunciaban los gremios, podía derivar en unos 700 despidos sobre una planta cercana a los 2.300 trabajadores.

En el fallo, el juez sostuvo que el INTI es “un organismo descentralizado destinado a realizar investigaciones y estudios con el fin de mejorar las técnicas de elaboración y proceso de las materias primas” y remarcó que tiene entre sus funciones “estimular a los industriales del país” y mantener “estrecha vinculación con los industriales de todo el país”.

La decisión judicial también avanzó sobre uno de los puntos más sensibles del conflicto: la estabilidad laboral. El magistrado recordó que los trabajadores del organismo están alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo y por convenios colectivos específicos, y advirtió que “toda disposición administrativa que altere o desnaturalice tal garantía convencional” constituye “una afectación directa al principio de irrenunciabilidad de derechos”.

Además, afirmó que la Resolución 42/2026 “vulnera de forma manifiesta el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales reconocidos a los trabajadores estatales”.

En otro tramo del fallo, el juez consideró que existe un “riesgo cierto de un daño inminente e irreparable” y subrayó que los trabajadores constituyen “un sector socialmente vulnerable”, por lo que correspondía preservar el statu quo mientras se analiza el fondo de la cuestión.

Desde ATE celebraron la resolución como un triunfo contra el ajuste. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, afirmó en redes sociales: “La Justicia ordenó a las autoridades del INTI dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones”.

ÚLTIMO MOMENTO!!

LA JUSTICIA FALLA A FAVOR DE ATE Y FRENA LOS DESPIDOS MASIVOS EN EL INTI!!



TAMBIÉN IMPIDE EL DESMANTELAMIENTO DEL ORGANISMO: UN HISTÓRICO TRIUNFO PARA LOS ESTATALES!!



La Justicia ordenó a las autoridades del INTI a dar marcha atrás con la Resolución 42/26,… pic.twitter.com/NN5MTpGhjw — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) May 27, 2026

El conflicto alrededor del INTI escaló en las últimas semanas luego de que el Gobierno avanzara con la eliminación de servicios técnicos y certificaciones utilizadas por distintos sectores industriales y exportadores. Desde el sindicato y desde referentes de la industria advirtieron que el recorte no sólo impactaba sobre el empleo estatal, sino también sobre capacidades estratégicas vinculadas a controles de calidad, metrología, seguridad industrial y certificaciones exigidas por mercados internacionales.

El INTI cumple un rol central para sectores como alimentos, automotriz, minería, petróleo, construcción y energía. Entre otras tareas, realiza ensayos microbiológicos para detectar salmonella, Escherichia coli o listeria en alimentos; controles de contaminantes en granos y productos industriales; calibraciones de instrumentos de medición; certificaciones para autopartes y componentes de ascensores; análisis de combustibles y verificaciones técnicas requeridas para exportaciones. También participa en procesos de trazabilidad y normas de calidad exigidas por mercados externos.

Según especialistas del sector, muchos de esos servicios no tienen reemplazo equivalente en el país o funcionan en articulación con laboratorios privados, que utilizan al instituto como referencia técnica y de validación.

En los últimos meses, distintas cámaras empresarias y la Unión Industrial Argentina habían expresado preocupación por el proceso de desmantelamiento del organismo. En una carta enviada a la Secretaría de Industria, advirtieron sobre el riesgo de pérdida de capacidades técnicas, certificaciones y convenios internacionales vinculados a innovación y desarrollo industrial.

El fallo judicial no resolvió todavía el planteo de fondo sobre la constitucionalidad de la Resolución 42/2026, pero sí dejó suspendidos sus efectos durante seis meses. En ese período, el Gobierno no podrá avanzar con despidos, eliminación de funciones ni reubicaciones derivadas de la norma cuestionada.