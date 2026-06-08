En esta noticia El Mundial y as reservas

El dólar va camino a acumular otro mes sin sobresaltos: el BCRA cuando la demanda se incrementa envía diferentes señales al mercado para marcar un tope a las subas. La semana pasada quedó claro cuando el titular de la entidad monetaria Santiago Bausili salió a vender futuros y bonos dólar linked apenas acumuló $ 30 de alza en tres jornadas, de lunes a miércoles y en paralelo redujo el nivel de compras en el mercado oficial. El mensaje era inequívoco: “no queremos movimientos bruscos”.

Aún así, el mayorista sumó $ 35 en cinco ruedas y terminó el viernes en $ 1440, un avance del 2,3% que llevó al minorista en el Banco Nación a $ 1460 (+2,1% semanal). Pero estos movimientos se vieron en la región: el real y el peso chileno también cedieron terreno frente al dólar en la misma semana.

Los financieros tuvieron más movimiento. El CCL escaló hasta rozar los $ 1567 en el pico de la semana antes de aflojar y terminar cerca de $ 1520. El MEP fue más tranquilo y cerró en torno a $ 1459. Con esos números, la brecha entre el contado con liqui y el mayorista quedó en apenas 3,8%, un dato que hace no mucho hubiera parecido ciencia ficción.

El blue, por su parte, se movió en su propio planeta: se quedó clavado en $ 1435, por debajo incluso del oficial minorista, una rareza que habla del momento particular que atraviesa el mercado.

En el BCRA, junio arrancó con viento a favor: más de u$s 430 millones comprados en la semana, suficiente para cruzar la barrera de los u$s 10.000 millones acumulados en el año y dejar cumplida la meta piso acordada con el FMI. La cosecha gruesa sigue aportando el grueso del flujo y, mientras dure, el Central tiene margen para seguir del lado comprador.

“Una presentación publicada ayer por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, añadió un dato importante... la posición corta del Banco Central en futuros de dólares cerró mayo en alrededor de 200 millones de dólares, muy por debajo del rango de u$s 600 millones a u$s 1100 millones estimado por analistas privados. Esto implica que la reducción en la posición corta del BCRA fue mucho mayor de lo esperado, más cercana a los u$s 2000 millones que a los u$s 1100 millones a u$s 1600 millones asumidos previamente”, destacó un informe de PPI.

El Mundial y as reservas

¿El comienzo del Mundial de Fútbol acrecentará la demanda de dólares? Seguramente, pero no por montos significativos que generen alarmas en el Banco Central. Esta semana seguramente se concreta la emisión de MSU Green por u$s 400 millones a la que siguen otras empresas (ver pág. 17). Precisamente un informe de la consultora Quantum que preside Daniel Marx destacó que hubo “un muy buen balance cambiario en los primeros cuatro meses del año”.

La firma destaca que “la cuenta corriente, prácticamente equilibrada en el primer cuatrimestre de 2026 fue producto del mejor resultado comercial. El superávit comercial se compensó con mayores pagos de intereses de la deuda. Se registraron pagos netos por u$s 4304 millones, u$s 1803 millones más que el año pasado, principalmente del sector público por la estructura creciente de los cupones de los Globales y los intereses del Bopreal 2026. También con pagos de utilidades y dividendos por u$s 1357 millones, transferencias que estuvieron vedadas durante 2025”.

Concluye que “el resultado de las cuentas corriente y de capital derivó en la acumulación de reservas internacionales del BCRA por transacciones por u$s 2392 millones durante el primer cuatrimestre de 2026. A ello se sumó la revaluación de los activos de reserva (oro y otras monedas) medidas en dólares, para que el aumento total de reservas internacionales fuera de u$s 3421 millones”.

Esta semana se realizará una nueva licitación de deuda del Tesoro, el miércoles y al día siguiente se conocerá la inflación de mayo. No hay nubarrones cambiarios a la vista para el Banco Central. Con un par de mensajes, calma todo.