El sindicato de trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) acordó con las cámaras empresariales del sector el pago de un bono de $ 500.000 y el pago de una asignación mensual no remunerativa de $ 304.000 con retroactividad a febrero. La UOCRA acordó el pago de dos beneficios económicos para los trabajadores de la construcción dedicados a las cuencas petroleras. Tanto el pago del bono como la asignación mensual no remunerativa será para los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo CCT 545/08 que se desarrollen en la construcción vinculada a la industria hidrocarburífera y sus actividades coadyuvantes. De esta manera, el documento firmado el pasado 10 de abril estipula los siguientes conceptos: El acuerdo detalla que la gratificación única de $ 500.000 es de carácter no remunerativo y que se liquidará en una única cuota con los salarios de la segunda quincena del mes de mayo. En caso de la asignación mensual de $ 304.000 será de carácter no remunerativo, pero estará sujeto a aportes y contribuciones de obra social y descuento de cuota sindical. Se pagará de la siguiente manera: