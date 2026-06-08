En esta noticia La opinión de Asís sobre el peronismo y el tapado que puede ser candidato

El escritor y analista político Jorge Asís remarcó la estrategia diplomática del gobierno de Javier Milei y su vínculo con Donald Trump. En una entrevista por el Canal de la Ciudad, reconoció que el presidente de los Estados Unidos “le jugó muy bien” al libertario, en referencia al apoyo recibido en temas críticos como el conflicto por YPF.

No obstante, Asís considera que la política internacional es todavía “uno de los puntos más vulnerables que tiene hoy” la gestión actual y advirtió sobre la pérdida de exclusividad en la región.

“Ya no es solamente Milei. Tenés a Chile, a Colombia, a Bolivia con muchos otros desórdenes, tampoco se sabe qué es lo que va a pasar en Brasil”, afirmó el escritor al respecto.

Acto seguido, Asís lanzó una advertencia sobre el horizonte cercano: las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre. A su entender, un resultado adverso de Donald Trump dejaría al mandatario argentino en una posición de fuerte fragilidad internacional. “Hasta ahora Milei tuvo mucha suerte”, consideró.

Por otro lado, Asís se mostró escéptico con el rumbo económico. Respecto a la compra de dólares por parte del Banco Central, sostuvo que celebrar esas cifras es una manera “relativa” de medir el éxito de una gestión que, según su mirada, aún debe demostrar resultados. “Lo económico todavía está pendiente”, insistió.

Donald Trump y Javier Milei en Davos

La opinión de Asís sobre el peronismo y el tapado que puede ser candidato

Sobre el estado actual del peronismo, Asís identificó a tres figuras clave para el futuro del espacio opositor. El primero que mencionó fue Axel Kicillof, a quien describió como un producto de Cristina Kirchner que intenta hacer política desde la transparencia: “Nunca el peronismo tuvo un tipo así”.

Por otro lado, sorprendió al considerar a Sergio Uñac, exgobernador de San Juan, como una alternativa de gestión moderada. Lo describió con un “gerente de banco”, con un perfil que representa experiencia de gestión. “No te va a decir frases rimbombantes, pero es un tipo que sabe de gestión. Es la antítesis cultural total de Milei”, destacó.

Por último, consideró que a Sergio Massa “le queda una bala más en la recámara que tiene que aprovechar”. Para el escritor, el exministro es uno de los dirigentes mejor formados, aunque arrastra un problema de credibilidad. “Es el Hitchcock de la política, maneja el suspenso como nadie”, sentenció.