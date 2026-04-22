Se confirmó un nuevo paro docente en la provincia de Chubut y habrá 24 horas sin clases durante esta semana, según anunció la Asociación de los Trabajadores de la Educación del Chubut Regional Sur (ATECH). Todo se da en el marco de protestas por parte de trabajadores de la educación que buscan una recomposición salarial inmediata de parte del Gobierno provincial. La medida de fuerza consiste en un paro este jueves 23 de abril y movilización en la Plaza Kompuchewe junto a otros sindicatos. Podría ser solo el comienzo, ya que advirtieron que se profundizaría si no hay soluciones concretas. Desde los gremios docentes señalaron que la decisión de ir al paro responde a la falta de avances en las negociaciones y al deterioro de las condiciones laborales. En ese sentido, remarcaron la necesidad de visibilizar el conflicto en la calle, como forma de presión ante la ausencia de respuestas oficiales. El paro docente en Chubut está directamente vinculado a reclamos salariales, incumplimientos y problemas estructurales que arrastra el sistema educativo provincial. Los representantes sindicales sostienen que los salarios quedaron desfasados frente a la inflación y que no existen garantías claras sobre la continuidad de los pagos en tiempo y forma. “Este jueves 23 de abril paramos y salimos a la calle. Exigimos recomposición salarial real frente a un aumento insuficiente. A las 10 horas nos encontramos en Plaza Kompuchewe junto a otros sindicatos. Que el descontento se transforme en fuerza colectiva”, señalaron desde la página oficial de Atech. Además del salario, los docentes advierten sobre falencias en infraestructura escolar, falta de recursos y condiciones de trabajo que impactan de lleno en el dictado normal de clases. El paro de 24 horas sin clases afectará a escuelas de distintos niveles en todo el territorio chubutense, generando preocupación entre las familias y estudiantes. Desde los gremios reconocen el impacto de la medida, pero aseguran que se trata de una acción necesaria ante la falta de respuestas. Por el momento, no se descarta que puedan anunciarse nuevas medidas de fuerza si el conflicto no encuentra una salida en el corto plazo. En una semana marcada por la tensión entre el Gobierno y los trabajadores de la educación, el conflicto docente en Chubut vuelve a ocupar un lugar central en la agenda provincial.