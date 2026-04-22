El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de una ciclogénesis con alta carga eléctrica que traerán tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento en la previa del fin de semana, aunque se espera que la mayor parte del descanso sea con buen clima en todo el país. El temporal impactará principalmente en distintas provincias de Cuyo y del NEA, aunque las lluvias también se sentirán en otras regiones del país. Además, el organismo climático ya emitió una alerta naranja para algunas de estas zonas. Para esta semana, se esperaba una fuerte inestabilidad en gran parte de Argentina, con alta probabilidad de lluvias en las principales áreas urbanas. Sin embargo, para el fin de semana, las condiciones podrían mejorar en el casi todo eel país. Las tormentas más intensas se dieron principalmente entre este lunes 20 y la madrugada del martes 21 de abril. El fenómeno es impulsado por el avance de un frente frío que genera condiciones de inestabilidad severas al chocar con una masa de aire cálido y húmedo en el centro y norte del país. Sin embargo, para el miércoles y el jueves quedaron algunas zonas bajo alerta naranja, se prevén los siguientes fenómenos climáticos: El granizo se presentará de forma ocasional y localizada, lo que afecta especialmente a las zonas donde las celdas de tormenta logren mayor desarrollo vertical. . Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones acumuladas podrían oscilar entre los 60 y 100 mm en los sectores más críticos, con el riesgo de superarse estos valores de manera puntual. Las zonas más afectadas son las siguientes: El SMN publicó el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde la temperatura bajó sensiblemente tras las lluvias del lunes y martes con fuertes vientos que afecta la sensación térmica.