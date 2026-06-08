Cuánto cuesta abrir un local de medialunas Atalaya: monto de inversión, retorno, regalías y los requerimientos
La marca con casi 80 años de historia, símbolo de la ruta a la Costa Atlántica, impulsa su modelo de franquicias y ya suma más de 20 locales en Buenos Aires. Juan Castoldi, vicepresidente de la empresa, reveló todos los números del negocio.
Muchos inversores miran únicamente la empresa que representa el Cedear y pasan por alto variables que impactan directamente en el rendimiento, el costo de entrada y la posibilidad de salir de una posición.