El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de un fenómeno que traerá tormentas fuertes durante más de seis días consecutivos, acompañadas por ráfagas de viento y lluvias intensas que podrían alcanzar 21 milímetros acumulados. El temporal golpeará a la provincia de Misiones y se extenderá hacia distintas regiones del norte del país. Misiones inició el fin de semana bajo un panorama inestable, con tormentas fuertes y abundante caída de agua que dejaron acumulados de hasta 16 milímetros. El mal tiempo comenzó el sábado, cuando un frente de nubes densas y oscuras ingresó a la región y dio lugar a lluvias intensas. Según el SMN, el fenómeno se mantendrá hasta la noche del jueves 12, con acumulados significativos y la posibilidad de inundaciones. El Servicio Meteorológico detalló que las localidades más comprometidas por el temporal serán: El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la provincia: El organismo publicó el pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y anticipó un inicio de semana con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 25°C. En los días siguientes se espera una leve mejora, con máximas que llegarán hasta los 27°C. La mínima prevista para esta semana se ubicará en torno a los 19°C.