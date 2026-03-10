El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta roja por el ingreso de nubes negras cargadas de actividad eléctrica que traen tormentas fuertes y lluvias intensas, con acumulados de hasta 20 milímetros. El organismo meteorológico advirtió por el ingreso de un temporal a la provincia de Santiago del Estero. La tormenta llegó esta madrugada con vientos sentido este y abundante caída de agua que alcanzará los 20,5 milímetros acumulados. La temperatura oscilará entre los 19° y 26°. El SMN informó que el mal clima se prolongará hasta el miércoles 11 por la noche, con chaparrones. El resto de la semana se esperan temperaturas máximas de hasta 32°C y un cielo mayormente nublado. El Servicio Meteorológico detalló que las localidades más comprometidas serán: Además, la advertencia se extiende hacia Catamarca, La Rioja y Córdoba. El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la provincia: El organismo publicó el pronóstico para CABA y anticipó un inicio de semana con cielo mayormente despejado y una temperatura máxima de 25°C. En los días siguientes se espera una leve mejora, con máximas que llegarán hasta los 27°C y condiciones de cielo parcialmente nublado. La mínima prevista para esta semana se ubicará en torno a los 19°C.