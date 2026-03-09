El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de una fuerte tormenta con lluvias y ráfagas de viento por cinco días. El diluvio traerá más de 85 milímetros de precipitaciones acumuladas con intensa actividad eléctrica. El Servicio Meteorológico alertó por el ingreso de nubes negras al norte del país para el lunes 9. La tormenta se extenderá a lo largo de cinco días y afectará a las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán. Las lluvias alcanzarán hasta los 33 milímetros acumulados durante el miércoles y las temperaturas oscilarán entre los 24° y 16°. Los vientos tendrán sentido oeste con ráfagas que alcanzarán los 30 kilómetros por hora. Las principales localidades afectadas por el temporal serán: El SMN publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires: