El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por el ingreso de fuertes tormentas al noroeste argentino a partir del miércoles. El diluvio traerá lluvias acumuladas de hasta 60 milímetros por cuatro días seguidos con fuerte actividad eléctrica. El Servicio Meteorológico alertó por el ingreso de un frente de tormentas al norte del país a partir del miércoles. Las lluvias se extenderán a lo largo de cuatro días para afectar distintas provincias: Las lluvias llegarán con fuertes ráfagas de viento de hasta 27 kilómetros por hora sentido noroeste y se prolongarán hasta el sábado. Se espera abundante caída de agua acumulada de hasta 30 milímetros con actividad eléctrica. Las localidades afectadas son: En Salta continuará el pronóstico de tormentas con lluvias hasta el sábado. Las temperaturas oscilarán entre los 25° y 17° con vientos inestables y una caída de agua acumulada de hasta 35 milímetros. El Servicio Meteorológico emitió la alerta para: Jujuy será una de las provincias más afectadas por el temporal con un acumulado de agua de 60 milímetros. Las lluvias más intensas llegarán durante el miércoles con una sensación térmica oscilante entre los 22° y 16°. El diluvio afectarás las siguientes zonas: El SMN publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: