Se viene un fuerte temporal en Cuyo para el jueves 27 de agosto: tormentas eléctricas, granizo y ráfagas de viento afectarán a Mendoza, San Luis y San Juan

En esta noticia <b>Cómo estará el clima en las provincias de la región de Cuyo</b>

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un informe de alerta sobre el avance de un sistema frontal que afectará a las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan durante la jornada del jueves 27 de agosto.

El fenómeno meteorológico estará definido por una marcada inestabilidad que desencadenará precipitaciones de variada intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento moderadas a fuertes en distintos momentos del día.

Cómo estará el clima en las provincias de la región de Cuyo

San Luis: preocupan las tormentas eléctricas

Registrara una temperatura máxima de 17 °C y una mínima de 9 °C.

Durante la mañana y la tarde se esperan tormentas eléctricas con probabilidades de precipitación que oscilarán entre el 40% y el 70%.

Estará acompañada por vientos del sector oeste con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas intensas de entre 51 y 59 km/h.

Hacia la noche continuarán las lluvias aisladas con vientos moderados.

Se viene un fuerte temporal en Cuyo para el jueves 27 de agosto: tormentas eléctricas, granizo y ráfagas de viento afectarán a Mendoza, San Luis y San Juan Fuente: EFE sxenick

San Juan: lluvias aisladas y ráfagas del noreste

La temperatura oscilará entre los 8 °C de mínima y los 18 °C de máxima en todo el territorio.

Se prevén lluvias aisladas hacia la mañana y la tarde con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%.

Se registrarán vientos del sector noreste de 23 a 31 km/h con ráfagas de 42 a 50 km/h durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

La intensidad del viento tenderá a descender hacia la noche.

Mendoza: inestabilidad persistente y vientos leves

Presentará marcas térmicas que irán de los 8 °C de mínima a los 16 °C de máxima.

Persistirán probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40% durante toda la jornada del jueves.

Contará con vientos leves del sector sur e instantes de rotación al este con velocidades de 13 a 22 km/h.

Cómo estará la región de Cuyo el resto de la semana

A partir del viernes 28 de agosto, la inestabilidad comenzará a alejarse progresivamente de la región cuyana, dando paso a una paulatina mejora en las condiciones del tiempo.

En Mendoza y San Juan se espera un marcado ascenso de la temperatura máxima, que rondará entre los 19 °C y los 21 °C con cielos algo a parcialmente nublados y baja probabilidad de lluvias para el resto del fin de semana.

En San Luis, tras un viernes despejado con máxima de 20 °C, se prevé un leve retorno de la inestabilidad hacia el sábado 29 con probables precipitaciones aisladas, estabilizándose de forma definitiva para la jornada del domingo.

El clima en el AMBA y CABA para el jueves

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la jornada del jueves 27 de agosto estará marcada por condiciones de inestabilidad y tiempo húmedo.

Se prevé un marcado descenso de la temperatura con marcas térmicas que oscilarán entre los 12 °C de mínima y los 17 °C de máxima, acompañadas por probables lluvias y chaparrones aislados durante la mañana y las primeras horas de la tarde, junto a vientos moderados del sector sudeste.