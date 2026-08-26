Se había generado expectativa. Mucha. Sobre todo, por la forma de la convocatoria: sorpresiva y con hermetismo. Apenas, un elíptico “anuncios económicos”. Dicho cuando en la Rosada hubo mesa política y Javier Milei instruía a su tropa legislativa para la batalla cultural, alimentó especulaciones, en un contexto de reclamos al Gobierno de “empatía”, con la irritación que esa palabra detona en el Presidente.

Luis Caputo anunció que volcará $ 2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para financiar créditos hipotecarios. Calificarán familias con ingresos mínimos de $ 3,46 millones.

La medida ampliará en 20.000 la cantidad de hipotecas, que serán 30.000 este año y fueron 44.000 el pasado, celebró Federico González Rouco, economista especializado en mercado inmobiliario.

“Dará soluciones para 18.000 familias”, aseguró el rockstar del Gabinete. Definió el acceso a la vivienda como un acto de “Justicia Social”. También, ponderó el efecto multiplicador del real estate y que el crédito funciona como un incentivo a la formalidad.

Tal vez, los argumentos con los que él mismo se convenció de tocar la vaca del FGS y no llorar. Se había quemado con esa leche en 2017. “Todavía estoy pagando los abogados”, respondió hace poco a quienes le propusieron usar esos fondos para descomprimir la situación 12 millones de personas: los 6 millones en mora y otras tantas ya refinanciadas, sin capacidad de consumo.

“Los créditos hipotecarios son una prioridad”, aseguró Caputo ayer. Coherente con la visión del Gobierno: mientras se le reclaman salvatajes o “vicios populistas” semejantes, el dinero del FGS, si se usa, es para algo “virtuoso” como la reconstrucción del crédito de largo plazo. Para eso, pensará, sí vale la pena tocar la vaca.