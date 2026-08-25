El mercado financiero argentino comenzó a operar con una creciente impronta electoral, con los inversores cada vez más atentos a las encuestas, los indicadores de humor social y las señales políticas de cara a los próximos comicios.

En el último Aftermarket se analizó el reciente deterioro de la percepción sobre el Gobierno, en un contexto en el que el riesgo país volvió a subir y la deuda soberana mostró una mayor debilidad frente a sus pares.

En particular, se puso el foco en el último Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella, que aportó una nueva señal sobre el clima político y podría anticipar un humor social menos favorable.

El escenario electoral, sin embargo, convive con expectativas de una mayor desaceleración de la inflación.

Durante el programa también se analizaron los break-even de inflación que surgen de los precios de los bonos, que reflejan expectativas de un IPC inferior al 2% mensual para agosto y por debajo del 1% hacia el segundo semestre de 2027.

Así, el mercado comienza a ponderar dos fuerzas contrapuestas: por un lado, una macroeconomía que podría seguir mostrando avances en materia inflacionaria y, por el otro, un aumento de la incertidumbre política que empieza a incorporarse con mayor fuerza en el precio de los activos argentinos.

No te pierdas el último Aftermarket con Joaquin Álvarez, CEO de Fincoach.