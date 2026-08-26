El tiempo en Gualeguaychú tendrá un cambio marcado durante los próximos días, con un aumento de las temperaturas y el regreso de las lluvias hacia el jueves 27 de agosto.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada más cálida en la previa de las precipitaciones, que llegarían principalmente durante la madrugada y la mañana.

Aunque por el momento no se emitieron alertas meteorológicas para la zona, el organismo anticipa condiciones de inestabilidad y lluvias débiles, con bajos acumulados.

¿Cuándo vuelven las lluvias a Gualeguaychú?

El jueves 27 de agosto se esperan nuevas lluvias en Gualeguaychú. Las precipitaciones serían débiles y se concentrarían principalmente durante la madrugada y la mañana, mientras que durante el resto del día tenderían a perder intensidad.

De acuerdo con el pronóstico, los acumulados de agua no serían elevados y, hasta el momento, no hay alertas meteorológicas vigentes para la ciudad. Sin embargo, la presencia de mayor nubosidad y humedad marcará un cambio respecto de las condiciones más estables de los días previos.

Gualeguaychú tendrá lluvias débiles y un fuerte aumento de temperatura durante los próximos días. Shutterstock / Composición Canva

Fuerte aumento de temperatura: ¿cuántos grados hará?

El otro dato destacado del pronóstico es el ascenso de las temperaturas entre el miércoles y el jueves.

Las máximas se ubicarán por encima de los 20 °C, mientras que las mínimas también subirán y serán superiores a los 10 °C.

El incremento será significativo en comparación con el inicio de la semana. Para este martes 25 de agosto, se prevé una mínima de 7 °C y una máxima de 16 °C, con cielo mayormente nublado.

¿Cómo seguirá el tiempo después de las lluvias?

El jueves será la jornada más inestable, aunque las precipitaciones previstas serían de baja intensidad y con escasos volúmenes de agua caída. La mayor probabilidad de lluvia se concentra durante las primeras horas del día.

En paralelo, el ascenso térmico marcará un cambio en las condiciones meteorológicas de Gualeguaychú, con temperaturas más agradables y máximas que superarán los 20 °C.