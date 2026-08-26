El occidente y noroccidente del país concentrarán los mayores acumulados.

Se confirmó la tormenta de la semana para el miércoles 26 y jueves 27: lluvias intensas y fuertes vendavales por 48 horas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió sobre la persistencia de lluvias fuertes en varias regiones de Colombia durante el miércoles 26 y jueves 27 de agosto de 2026, especialmente en el Pacífico, Chocó y sectores del noroccidente de la región Andina .

El organismo también señaló un aumento en la probabilidad de vientos fuertes en La Guajira y los piedemontes Llanero y Amazónico.

El organismo reporta vientos de hasta 20 nudos, equivalentes a 37 km/h, en el occidente del mar Caribe, además de una mayor probabilidad de vientos fuertes en algunas zonas del país.

¿Dónde lloverá más este miércoles 26 de agosto?

Para el miércoles 26 de agosto, el Ideam prevé que las precipitaciones más importantes permanecerán concentradas en la región Pacífica, principalmente en Chocó y sectores costeros, así como en áreas del noroccidente de la región Andina. También podrían presentarse lluvias dispersas en el Caribe y norte de la región Andina, algunas de ellas de intensidad moderada a fuerte.

Se viene un diluvio histórico con tormentas este miércoles 26 y jueves 27: ráfagas de viento de 40 km/h y lluvias intensas. Gemini.

En contraste, en buena parte de la Orinoquía y la Amazonía predominarán condiciones secas, aunque no se descartan precipitaciones ligeras y aisladas.

¿Qué pasará con el clima el jueves 27 de agosto?

El jueves 27 de agosto las lluvias continuarán concentradas principalmente en el occidente y noroccidente de Colombia.

El pronóstico señala acumulados importantes sobre el océano Pacífico, parte del litoral de Chocó y sectores del occidente y norte de la región Andina. En el Caribe también podrían registrarse precipitaciones dispersas, al igual que en sectores del norte de la región Andina.

Por otro lado, la Orinoquía y la Amazonía tendrán un panorama mayormente seco, aunque podrían aparecer lluvias ligeras y aisladas.

El Ideam también llamó la atención sobre otro fenómeno: durante la madrugada del jueves podrían presentarse descensos de temperatura en sectores de Boyacá y Cundinamarca.

¿En qué departamentos hay mayor riesgo de lluvias fuertes?

De acuerdo con el pronóstico oficial, las zonas que requieren mayor atención por las lluvias durante estos días se encuentran principalmente en el Pacífico y el noroccidente de Colombia.

Entre los territorios mencionados por el Ideam aparecen:

Chocó, especialmente el litoral Pacífico.

Sectores de Antioquia.

Zonas del Valle del Cauca.

Sectores de Córdoba.

Áreas del Caribe y norte de la región Andina.

La Guajira, por el aumento de la probabilidad de vientos fuertes.

Sectores de los piedemontes Llanero y Amazónico.

La situación puede variar durante la jornada, por lo que el Ideam recomienda hacer seguimiento a las actualizaciones del pronóstico y a las alertas emitidas por las autoridades locales.

¿Por qué aumentarán las lluvias en varias regiones de Colombia?

Uno de los factores que explica el comportamiento del tiempo durante esta semana es el avance de la onda tropical número 40 sobre el mar Caribe.

Según el Ideam, este sistema favorecerá un incremento de la nubosidad, las lluvias y la actividad eléctrica en sectores del norte y occidente del país.

Posteriormente, la onda tropical número 41 se aproximará al Caribe oriental y podría ingresar hacia el final de la semana. Su evolución podría provocar un nuevo aumento de las precipitaciones.

Entre las zonas que podrían recibir más lluvias posteriormente aparecen La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Chocó y San Andrés, Providencia y Santa Catalina.