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Durante este miércoles, 26 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este miércoles, 26 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0540 - El Cura

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 26 de agosto

 1°0540 11°1784
 0524  12°5083
 3°1178 13°0677 
 8149  14°8811 
 5613  15°5073 
 6°7580  16°7617
 7142  17°3504 
 1066  18°9665 
 4790  19°4363 
 10°1273 20°6493 

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¿Qué significa soñar con el cura?

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También puede señalar culpa, juicio interno o tensión con normas y autoridad.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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