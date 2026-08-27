En esta noticia ¿Qué significa soñar con el cura?

Durante este miércoles, 26 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este miércoles, 26 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0540 - El Cura

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 26 de agosto

1° 0540 11° 1784 2° 0524 12° 5083 3° 1178 13° 0677 4° 8149 14° 8811 5° 5613 15° 5073 6° 7580 16° 7617 7° 7142 17° 3504 8° 1066 18° 9665 9° 4790 19° 4363 10° 1273 20° 6493

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura suele representar guía espiritual y necesidad de consejo o perdón.

También puede señalar culpa, juicio interno o tensión con normas y autoridad.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.