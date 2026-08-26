El tiempo en Chubut estará marcado este miércoles 26 de agosto por una jornada fría, con abundante nubosidad, lluvias y fuertes vientos en distintos puntos de la provincia.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones serán más inestables en la zona cordillerana, donde también podrían registrarse nevadas.

Lluvias en Chubut: a qué hora llegarán este miércoles 26 de agosto

El pronóstico anticipa una jornada con precipitaciones en diferentes sectores de Chubut. La presencia de lluvias será más significativa en las zonas cordilleranas y precordilleranas, mientras que en otras localidades se esperan períodos de cielo nublado y lluvias aisladas.

En Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, las condiciones se presentarán inestables, con lluvias durante distintos momentos del día y temperaturas bajas. Además, el viento podría intensificarse y generar ráfagas fuertes.

En el área del Valle inferior del río Chubut y localidades como Rawson, Trelew, Gaiman y Dolavon, también se prevé abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones.

Clima en Chubut hoy: se esperan lluvias, frío y fuertes vientos este miércoles 26 de agosto.

Frío, viento y posibles nevadas: cómo estará el tiempo en la cordillera

La situación será más complicada en el oeste de la provincia. En Esquel y Trevelin, el frío estará acompañado por nubosidad, lluvias y posibles nevadas , especialmente en sectores elevados.

Las temperaturas serán considerablemente más bajas que en el este de Chubut. Además, los vientos del sector oeste podrían alcanzar velocidades importantes y presentar ráfagas que dificulten la circulación, principalmente en rutas y caminos cordilleranos.

Qué temperaturas se esperan en las principales ciudades de Chubut

Durante este miércoles 26 de agosto, las temperaturas variarán considerablemente según la región. En las localidades del este provincial se esperan registros algo más moderados, mientras que la cordillera tendrá las marcas más bajas.

En Puerto Madryn, el tiempo se mantendrá frío y mayormente nublado, con posibilidad de lluvias y viento. En Rawson y Trelew, también se espera una jornada con nubosidad y precipitaciones aisladas.

Por su parte, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly tendrán temperaturas bajas, viento y períodos de lluvia. En la cordillera, Esquel y Trevelin tendrán las condiciones más invernales, con frío, lluvias y probabilidad de nevadas.