El Gobierno se prepara para resistir ante el avance de la oposición por la morosidad
En Diputados empezó a tomar forma la idea de ir a una sesión el 9 de septiembre con apoyo de los aliados del Gobierno para emplazar las comisiones y comenzar a debatir los 30 proyectos que buscan saldar la situación de los endeudamientos. Qué piensa la Rosada al respecto
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 27 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.