Durante la sesión por la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal, la oposición consiguió mostrar en el tablero que tiene la mayoría para poder avanzar en el debate por el endeudamiento de las familias, uno de los temas que más concernió a la Casa Rosada durante la semana.

La iniciativa corrió por parte de los diputados Pablo Juliano, de Provincias Unidas, y Germán Martínez, de Unión por la Patria, quienes pidieron un apartamiento de reglamento antes de que comience el debate de los proyectos del Gobierno para tratar los 48 proyectos vinculados a la morosidad .

“Muchos de estos proyectos han sido presentados y no tienen costo fiscal. Tenemos que abrir las comisiones para que se debata este tema, para que el Congreso pueda acoger esta preocupación que alcanza a seis millones de argentinos que hoy están en mora y sobreendeudados”, planteó el radical ante el pleno.

Martínez fue por el mismo camino y remarcó la insistencia opositora con el tema a lo largo del año. “En dos oportunidades pedimos ampliar el temario. No se pudo. Esta es la quinta vez. Sabemos que son 20 millones de personas los endeudados, en mora son seis millones. Esto no puede estar ausente”, cuestionó el jefe del bloque peronista.

El pedido, al tratarse de un apartamiento de reglamento, necesitaba el respaldo de las tres cuartas partes de los presentes para prosperar, un piso que el oficialismo y sus aliados se encargaron de no dejar alcanzar. El tablero marcó 133 votos a favor y 107 en contra, insuficientes para incorporar el tema al temario.

Entre los que votaron en contra se encontraron, además de los diputados de La Libertad Avanza, los del PRO yJosé Garrido (por Santa Cruz). En tanto, se abstuvieron de votar los aliados de la UCR, el MID y Producción y Trabajo (San Juan).

Como contraparte, la oposición pudo sumar votos de los misioneros y salteños del nuevo bloque, Argentina Federal . El espacio de los gobernadores de Hugo Passalaqcua y Gustavo Sáenz prometía ser funcional al oficialismo e inauguró su votación soltándole la mano al Gobierno. También Elijo Catamarca, de Raúl Jalil, las de Independencia, de Osvaldo Jaldo, y los opositores de Provincias Unidas, Coalición Cívica, el peronismo y la izquierda .

Sin embargo, en la oposición leyeron el resultado como una señal a su favor: los 133 votos superaron el número de 129 que se necesita para pedir quórum , lo que habilita a un sector de la Cámara a insistir en las próximas semanas con una sesión especial exclusivamente dedicada a la mora y el sobreendeudamiento .

El pedido que sondean es para el 9 de septiembre, según confirmaron posteriormente en una conferencia de prensa. Otro de los temas que van a reflotar en la sesión es la emergencia en Discapacidad, una ley que se sancionó en el 2025 y que puso en jaque al ministro de Salud, Mario Lugones, por el incumplimiento. El Gobierno presentó hace meses un proyecto para modificar la ley, pero nunca prosperó . La oposición, a sabiendas de que es una bandera incómoda y sensible para el oficialismo, quiere volver a al carga con la prórroga de la emergencia.

El presidente Javier Milei ya se anticipaba esta avanzada política y esta semana ya bajó línea, tanto en la reunión de Gabinete el lunes como la cumbre con diputados y senadores el martes en Casa Rosada, sobre cómo defender la posición del Gobierno sobre la cuestión de los morosos.

“No se dejen operar por la oposición, salgan a defender esto” , le dijo el jefe de Estado a los legisladores presentes durante la tarde de ayer. Entre los datos que aportó, con pizarra en mano, según pudo reconstruir El Cronista de fuentes que participaron del encuentro: en los bancos la morosidad está al 11%, y en volumen se concentra en los bancos más grandes pero en cantidad de personas, se acumula en las billeteras virtuales de aplicación. Además, observaron que hay relación con las apuestas virtuales y que en el conurbano , “en los municipios kirchneristas”, la mora está arriba del 25% .

Los más de 30 proyectos que la oposición buscó incorporar al temario apuntan, con distintos mecanismos, a intervenir sobre el mercado de crédito al consumo. Entre las propuestas más repetidas figuran la regulación de tasas de interés y la fijación de criterios de “crédito responsable” para bancos, billeteras virtuales y tarjetas no bancarias.

También, la creación de programas oficiales de refinanciación y alivio de deudas; mecanismos de “segunda oportunidad” para consumidores sobreendeudados, y un refuerzo de las herramientas de protección frente a prácticas abusivas de cobranza. Todas están frenadas en comisiones donde el oficialismo y sus aliados tienen capacidad de bloqueo: Finanzas, Presupuesto y Hacienda, Defensa al Consumidor y Legislación General .

El reclamo llegó al recinto después de una semana en la que la Casa Rosada dedicó buena parte de sus reuniones internas a fijar una posición común sobre la morosidad. El lunes, en la primera reunión de Gabinete en 45 días, Milei descartó que los indicadores reflejen una situación de crisis y sostuvo que el incremento de la mora ya comenzó a revertirse.

El diagnóstico oficial es que se trata de un problema entre privados, no de una consecuencia de la política económica, y que el Gobierno debe reforzar la comunicación de sus resultados antes que modificar el rumbo. Esa misma línea la había anticipado el propio Milei el viernes anterior, durante su exposición en la Bolsa de Comercio de Rosario.

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Allí afirmó que “no hay elementos para culpar a la política del Gobierno por lo que está pasando en términos de morosidad” y acusó a sus críticos de manipular el dato con fines políticos: “Están utilizando políticamente una categoría de mercado que entra en la definición de ‘repugnante’ y se está tratando de cargar esas culpas sobre el Gobierno cuando el Gobierno anunció la política que iba a hacer y la cumplió” .

Días antes, en el Council of the Americas, había resumido el momento económico con una frase que sus propios legisladores repitieron después en los pasillos del Congreso: “La foto sigue siendo horrible, pero la película es la mejor”.

El mensaje se completó el martes, en la reunión que Milei mantuvo con diputados y senadores libertarios en el salón Héroes de Malvinas. Allí, sobre la mora puntualmente, el Presidente insistió en que había que “analizar los datos y las causas detrás de cada situación, sin convertirlas en un problema macroeconómico”.