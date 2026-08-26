Se aproxima el diluvio del año: 24 horas de caída de granizo y fuertes ráfagas de viento de más de 90km/h en el sur del país. (Imagen creada por IA)

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un escenario de tiempo adverso para amplias zonas de la Patagonia y el oeste de Argentina.

Según el informe oficial, las provincias de Río Negro, Neuquén, Mendoza y Chubut se encuentran bajo diferentes alertas meteorológicas por tormentas, lluvias intensas, nevadas y fuertes vientos , en un evento que podría generar complicaciones durante las próximas horas por la intensidad de los fenómenos previstos.

La situación más compleja se espera en sectores de Chubut y Mendoza, donde coinciden varias advertencias por diferentes amenazas climáticas.

Además, algunas regiones podrían registrar ráfagas que superen los 90 km/h, precipitaciones abundantes en cortos períodos y condiciones adversas para la circulación.

Cómo estará el clima en Río Negro, Neuquén, Mendoza y Chubut, según el Servicio Meteorológico Nacional

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica alerta amarilla por tormentas en Río Negro, Neuquén, Mendoza y Chubut.

Estos fenómenos podrían estar acompañados por intensa actividad eléctrica, caída ocasional de granizo, fuertes ráfagas y abundante precipitación en períodos breves.

En Chubut rige además alerta amarilla por nevadas y vientos, por lo que se esperan condiciones inestables con posibles acumulaciones de nieve en zonas cordilleranas y ráfagas que podrían afectar la visibilidad.

Mendoza presenta alerta amarilla por tormentas, viento y viento Zonda, mientras que algunas áreas cordilleranas se encuentran bajo alerta naranja por nevadas. Esto implica una mayor probabilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos, especialmente en rutas de montaña y pasos internacionales.

Por su parte, Neuquén y Río Negro mantienen alertas amarillas por tormentas, nevadas y vientos, lo que configura un panorama complejo en gran parte de ambas provincias durante el desarrollo del evento.

Recomendaciones del SMN ante tormentas, viento y nevadas

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

Por tormentas

No sacar la basura ni dejar objetos que puedan obstruir desagües.

Evitar actividades al aire libre.

Permanecer alejado de árboles y postes de electricidad.

No refugiarse cerca de cuerpos de agua durante tormentas eléctricas.

Por vientos fuertes

Asegurar elementos que puedan volarse.

Evitar circular en áreas con riesgo de caída de ramas o carteles.

Mantenerse informado mediante canales oficiales.

Por nevadas

Evitar desplazamientos innecesarios.

Verificar el estado de rutas antes de viajar.

Contar con ropa de abrigo, alimentos y elementos de emergencia.

Mantener una adecuada ventilación de los ambientes calefaccionados.

Qué significan las alertas amarilla y naranja

Según el SMN, la alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños puntuales y generar riesgos para algunas actividades cotidianas.

En cambio, la alerta naranja advierte sobre eventos peligrosos que pueden tener un impacto significativo en la población, la infraestructura y la circulación, por lo que requieren una mayor preparación y seguimiento de las recomendaciones oficiales.

Ante este escenario de clima severo en varias provincias de Argentina, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las medidas preventivas para reducir riesgos frente a tormentas, nevadas y vientos intensos.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera:

Miércoles 26 : máxima de 18°C, mínima de 10°C con cielo parcialmente nublado durante la tarde y nublado durante la noche.

Jueves 27 : máxima de 18°C, mínima de 13°C con tormentas aisladas durante la mañana, lluvias aisladas por la tarde y cielo nublado por la noche.

Viernes 28: máxima de 17°C, mínima de 10°C con cielo algo nublado durante todo el día.

El Área Metropolitana de Buenos Aires no figura entre las regiones alcanzadas por las alertas vigentes, aunque se recomienda seguir los reportes oficiales ante cualquier actualización del pronóstico.