La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este jueves, 27 de agosto de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 27 de agosto

El clima en España se presentará inestable debido a una baja situada cerca de las islas británicas. Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León y Extremadura experimentarán cielos nubosos, con precipitaciones fuertes y tormentas, especialmente en el sudoeste de Galicia. También se prevén chubascos en el sudeste y los Pirineos.

Las temperaturas máximas descenderán en la Península y Canarias, aunque en los litorales mediterráneos se espera un aumento. El viento soplará del sudoeste, moderado en general pero con rachas fuertes en zonas montañosas del norte. En Canarias, el viento será de norte, tendiendo a nordeste.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este jueves?

El clima en Madrid se presentará con intervalos nubosos, nieblas matinales en la Sierra, temperaturas en descenso entre 13 y 25 grados y vientos flojos del suroeste.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos en el tercio oriental de Andalucía, con posibles tormentas y precipitaciones débiles por la tarde. En el resto de la comunidad, se esperan cielos nubosos y lluvias en la primera mitad del día, mejorando hacia la tarde. Las temperaturas mínimas descenderán hasta 12 grados y las máximas alcanzarán los 38 grados. Vientos flojos a moderados del oeste, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos, con nubosidad baja en el litoral por la mañana y nubosidad de evolución diurna por la tarde. Habrá probables chubascos dispersos y tormentas en el Pirineo occidental a partir de la tarde y el tercio sur podría experimentar algunas lluvias por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 15 grados de mínima y 37 grados de máxima, con vientos flojos variables que serán más intensos en el tercio sur y en el Ampurdán, además de posibles rachas muy fuertes en las cotas altas del Pirineo.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se caracterizará por un cielo poco nuboso con algunas nubes altas, especialmente en el tercio norte, donde se prevén chubascos y tormentas en el Pirineo. Las temperaturas mínimas se mantendrán alrededor de 15 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 37 grados, con un descenso en la mitad occidental. Habrá un viento flojo variable que aumentará a moderado del sur y suroeste por la tarde, con posibilidad de rachas fuertes en cotas altas del Pirineo.

El clima en Asturias será nuboso o cubierto, con lluvias débiles y chubascos dispersos más frecuentes durante el día y claros al final de la tarde. Las temperaturas descenderán entre 22 y 10 grados, con viento flojo en el interior y moderado del oeste en el litoral, con rachas fuertes en cumbres orientales.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones débiles acompañadas de barro y tormentas ocasionales. Temperaturas con pocos cambios: mínima 22°C y máxima 33°C. Viento flojo a moderado del sur y suroeste.

Intervalos nubosos predominarán en el norte de las islas montañosas, con lluvias ocasionales en La Palma desde la mañana y en el resto de islas después. Por la tarde, los cielos serán poco nubosos en Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente a 17 grados, mientras que las máximas descenderán a 29 grados en las vertientes norte de islas de mayor relieve, con poco cambio en el resto. El viento será flojo de componente norte, arreciando a partir del mediodía.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso con nubes altas y nubosidad en el interior por la tarde, temperaturas que van de 16 a 37 grados y viento variable que se intensifica a oeste en el interior y a sur en el litoral.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso, con precipitaciones y chubascos que se desplazarán de oeste a este, siendo localmente fuertes en el tercio oeste y persistentes en el extremo noroccidental. Las temperaturas descenderán, alcanzando una máxima de 29 grados y una mínima de 7 grados, con viento del suroeste y sur en intensidad floja a moderada, acompañado de algunas rachas fuertes.

En Albacete y el sur de Cuenca, se espera un clima poco nuboso con nubes medias y altas por la tarde. Otras áreas tendrán intervalos nubosos con claros hacia el sureste al final de la tarde. Podrán aparecer nieblas matinales en zonas de montaña. Lluvias débiles y dispersas son posibles en Guadalajara, Toledo y Ciudad Real, sobre todo en Toledo por la tarde. Las temperaturas descenderán, con máximas de 34°C y mínimas de 10°C. Los vientos serán flojos a moderados de suroeste, con rachas fuertes en zonas elevadas que cambiarán a oeste al final del día.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos nubosos con brumas y posibles lluvias débiles por la mañana, tendiendo a poco nuboso por la tarde, con 27°C de máxima, 21°C de mínima y vientos moderados de poniente.

En Melilla: intervalos de nubes medias-altas, lluvias débiles en la segunda mitad del día, polvo en suspensión con posibles depósitos de barro, temperaturas sin cambios y poniente flojo a moderado.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Intervalos de nubes con posibilidad de chubascos dispersos al final de la tarde, temperaturas entre 15 y 30 grados y viento flojo que se intensificará en Araba. Por otro lado, el clima en Navarra se presentará con intervalos de nubes, posibles chubascos aislados, temperaturas entre 13 y 28 grados y un viento moderado que amainará hacia el final del día.

El clima en La Rioja variará de intervalos nubosos a poco nuboso al final del día, con algunas precipitaciones débiles por la tarde en la sierra, temperaturas que oscilarán entre 17 y 31 grados y viento flojo a moderado del suroeste, con rachas fuertes en la Ibérica.

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