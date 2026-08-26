Las lluvias aumentarán en diferentes regiones de Colombia durante los últimos días de agosto por la influencia de sistemas atmosféricos.

Colombia tendrá varios días marcados por el incremento de las lluvias, especialmente en el occidente, norte y centro del territorio. La presencia de ondas tropicales favorecerá el desarrollo de nubosidad, precipitaciones de distinta intensidad y actividad eléctrica en diferentes departamentos.

Según el reporte semanal del Ideam, el comportamiento atmosférico estará condicionado por el desplazamiento de las ondas tropicales 40 y 41, que podrían generar los mayores acumulados en zonas como Chocó, Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca y otros sectores del Pacífico y el Caribe.

Las lluvias aumentarán en diferentes regiones de Colombia durante los últimos días de agosto por la influencia de sistemas atmosféricos. Freepik

¿Dónde lloverá más entre el 26 y el 28 de agosto?

Durante estos días se esperan lluvias especialmente frecuentes en el litoral Pacífico, Chocó, Antioquia y sectores de Córdoba, aunque las precipitaciones también podrían extenderse hacia diferentes departamentos de las regiones Caribe y Andina.

En el occidente del país se prevén los acumulados más importantes, mientras que en otras zonas las lluvias podrían presentarse principalmente durante las tardes y noches. También existe posibilidad de tormentas eléctricas y ráfagas de viento asociadas con el desarrollo de las precipitaciones.

La influencia de las ondas tropicales mantiene bajo vigilancia a departamentos como Córdoba, Urabá, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Meta, Caquetá y Putumayo. En el norte del país, La Guajira, Cesar, Magdalena y Bolívar también podrían experimentar un aumento de las lluvias.

Así estará el clima en Colombia durante los próximos días

Para el miércoles 26 de agosto, se espera que las precipitaciones continúen concentrándose principalmente en el Pacífico y sectores del occidente colombiano. Chocó y Antioquia aparecen entre las zonas con mayor probabilidad de lluvias, mientras que otros departamentos podrían registrar precipitaciones de intensidad variable.

El jueves 27, algunas áreas de la Orinoquia y la Amazonia podrían presentar una disminución de las lluvias. Sin embargo, el Pacífico mantendría condiciones húmedas, particularmente en Chocó y sectores cercanos a la costa. En algunas zonas de La Guajira también podrían registrarse vientos fuertes.

Para el viernes 28, el acercamiento de la onda tropical número 41 favorecería un nuevo incremento de las precipitaciones en el occidente y noroccidente del país. Chocó, Antioquia, Córdoba y varios sectores del Caribe volverían a estar entre las zonas con mayor posibilidad de lluvias.

El Ideam mantiene la alerta por crecientes y tormentas

El aumento de las precipitaciones también puede generar condiciones de riesgo en zonas vulnerables. Entre los fenómenos que requieren mayor atención aparecen las crecientes súbitas, los movimientos en masa y las tormentas eléctricas, especialmente en áreas donde se acumulen lluvias durante varias jornadas.

En Chocó existe especial vigilancia sobre los niveles de los ríos Atrato y San Juan, que podrían aumentar como consecuencia de las precipitaciones. En el mar Caribe occidental también se prevén condiciones de viento y oleaje que pueden dificultar las actividades marítimas.

Mientras tanto, algunas zonas del Caribe, la Orinoquia y determinados valles interandinos podrían mantener condiciones más secas y temperaturas elevadas, lo que conserva el riesgo de incendios de cobertura vegetal.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan consultar los reportes meteorológicos oficiales y prestar especial atención en municipios con antecedentes de inundaciones, deslizamientos o crecientes súbitas.