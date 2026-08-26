El Servicio Meteorológico Nacional informó que se encuentra vigente una alerta de nivel amarillo por la llegada de un nuevo frente de tormentas que estarán acompañadas por ráfagas de viento y granizo para este miércoles 26 de agosto.
Según el reporte oficial del SMN, las condiciones climáticas serán totalmente adversas y afectarán a diversas zonas de la provincia de Neuquén durante toda la jornada.
Llega un diluvio a Neuquén
Las tormentas que se presentarán en la provincia de Neuquén a lo largo de toda la jornada se darán en la zona cordillerana de la provincia. Además, en las zonas más elevadas no se descarta la precipitación en forma de nieve.
Por su parte, el sistema de tormentas estará acompañado por ráfagas de viento de 60 km/h y ocasional caída de granizo, por lo cual se recomienda no exponerse al aire libre y seguir las indicaciones del Servicio Meteorológico Nacional.
Las zonas afectadas por el temporal
Las regiones neuquinas que están bajo alerta son: Este de Loncopué, Este de Picunches, Este de Ñorquín, Oeste de Añelo, Oeste de Pehuenches, Sur de Chos Malal, Sur de Minas, Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches, Cordillera de Ñorquín, Los Lagos.
Cómo sigue el clima en la Ciudad de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional informó, a través del pronóstico extendido, cómo seguirán las condiciones climáticas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El tiempo en CABA:
- Miércoles 26: jornada con cielo mayormente nublado durante la mañana, algo nublado por la tarde y nuevamente nublado hacia la noche. Mínima de 10°C y máxima de 19°C. Sin precipitaciones.
- Jueves 27: será el día más inestable de la semana, con tormentas y lluvias durante la mañana y probabilidad de precipitaciones también por la tarde. La mínima será de 14°C y la máxima de 18°C. La probabilidad de lluvia llegará al 70%.
- Viernes 28: cielo parcialmente nublado durante la mañana, con mayor presencia del sol durante la tarde. Temperaturas entre 11°C y 17°C. Baja probabilidad de precipitaciones.
- Sábado 29: jornada estable, con cielo parcialmente nublado y algunos períodos soleados. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima de 17°C. No se esperan lluvias.
- Domingo 30: se espera una jornada parcialmente nublada, con temperaturas de entre 11°C y 17°C. Sin precipitaciones previstas.
- Lunes 31: cielo parcialmente nublado durante la mañana y con mayor presencia del sol durante la tarde. Mínima de 11°C y máxima de 18°C. Sin lluvias.