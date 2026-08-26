El Servicio Meteorológico Nacional informó que se encuentra vigente una alerta de nivel amarillo por la llegada de un nuevo frente de tormentas que estarán acompañadas por ráfagas de viento y granizo para este miércoles 26 de agosto.

Según el reporte oficial del SMN, las condiciones climáticas serán totalmente adversas y afectarán a diversas zonas de la provincia de Neuquén durante toda la jornada.

Llega un diluvio a Neuquén

Las tormentas que se presentarán en la provincia de Neuquén a lo largo de toda la jornada se darán en la zona cordillerana de la provincia. Además, en las zonas más elevadas no se descarta la precipitación en forma de nieve .

Las temperaturas podrían descender. ChatGPT - creada con IA

Por su parte, el sistema de tormentas estará acompañado por ráfagas de viento de 60 km/h y ocasional caída de granizo, por lo cual se recomienda no exponerse al aire libre y seguir las indicaciones del Servicio Meteorológico Nacional.

Las zonas afectadas por el temporal

Las regiones neuquinas que están bajo alerta son: Este de Loncopué, Este de Picunches, Este de Ñorquín, Oeste de Añelo, Oeste de Pehuenches, Sur de Chos Malal, Sur de Minas, Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches, Cordillera de Ñorquín, Los Lagos.

Cómo sigue el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional informó, a través del pronóstico extendido, cómo seguirán las condiciones climáticas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

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