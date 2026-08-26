El tiempo en Tucumán tendrá un cambio marcado hacia el cierre de la semana.

Después de varias jornadas con temperaturas agradables y máximas que podrían acercarse a los 28 °C, el ingreso de mayor nubosidad y humedad anticipará un período de inestabilidad.

El pronóstico prevé lluvias desde el viernes 28 de agosto, que podrían extenderse durante todo el fin de semana.

Según las previsiones, el descenso de las temperaturas llegará acompañado por precipitaciones y cielo mayormente nublado.

El tiempo en Tucumán: cuándo llegarán las lluvias y cómo cambiará la temperatura

El miércoles será una de las jornadas más cálidas de la semana, con cielo mayormente despejado, una temperatura mínima cercana a los 11 °C y una máxima que podría alcanzar los 28 °C.

El jueves comenzará a notarse el cambio de condiciones. Aumentarán la nubosidad y la humedad, mientras que las temperaturas se mantendrán relativamente elevadas, con una mínima estimada en 13 °C y una máxima de alrededor de 27 °C. Durante la tarde y la noche podrían aparecer las primeras lloviznas.

El escenario se volverá más inestable el viernes 28 de agosto, cuando las precipitaciones ganarían protagonismo y marcarían el inicio de un período lluvioso en Tucumán.

Pronóstico del tiempo en Tucumán: se esperan lluvias durante el fin de semana y temperaturas más bajas. Gemini.

Gran diluvio en Tucumán: qué se espera para el viernes 28 de agosto

El viernes será el punto de inflexión del pronóstico. La combinación de mayor humedad, nubosidad y condiciones inestables favorecerá la aparición de lluvias en distintos momentos de la jornada.

Las temperaturas también comenzarán a descender respecto de los valores previstos para los días anteriores. Los distintos modelos meteorológicos pueden presentar diferencias en cuanto a la intensidad y duración de las precipitaciones, por lo que el pronóstico deberá actualizarse a medida que se acerque la fecha.

Cómo estará el tiempo en Tucumán durante todo el fin de semana

El mal tiempo podría continuar durante el sábado 29 y el domingo 30 de agosto, con abundante nubosidad y un ambiente más húmedo e inestable .