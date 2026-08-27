El equipo económico afronta hoy la segunda prueba de la semana: renovar $12,6 billones de deuda del Tesoro que vencen hoy. Ayer se produjo el “fixing”, la determinación del tipo de cambio para el pago de la Lelink (Letra Dólar Linked D31G6) que vence el 31 del corriente, y como sucede habitualmente genera una mayor presión alcista del dólar.

El fixing movió un récord de 3,57 millones de contratos en el mercado de futuros, el mayor registro desde mayo de 2025, obligando a intensificar la presencia oficial en instrumentos de cobertura.

Era otro test que fue superado con el accionar del BCRA, que intervino en el mercado cambiario activamente y que con operaciones de bloque pudo mostrar al cierre un saldo positivo neto de u$s 61 millones.

La tasa de pesos viene cediendo, y esta mayor liquidez favorece hoy el resultado de la licitación. Ayer la caución a un día cerró en 12%, con una máxima de 29% y una mínima de 12%, arrojando un promedio ponderado por volumen de 20,4%, confirmando la tendencia a la baja del fondeo de cortísimo plazo que se viene consolidando rueda tras rueda.

La brecha entre puntas máxima y mínima sigue siendo ancha, pero el promedio ponderado por el volumen real de operaciones es el que manda, y ese promedio apunta para abajo.

Intervención oficial

En el mercado de cambios, el mayorista se sostuvo ayer en la zona de $1.514 ( alza de 0,17%), moviéndose en un rango acotado de $1.512 a $1.515. La rueda estuvo marcada por ese fixing arriba mencionado con un volumen de u$s 523 millones.

Lo más probable es que Luis Caputo logre una alta renovación de la deuda en esta licitación con la probabilidad de dejar pesos en el mercado para solidificar la mayor liquidez

Las reservas brutas quedaron en u$s 50.783 millones. El dato saliente no fue el precio sino el volumen: el fixing movió un récord de 3,57 millones de contratos en el mercado de futuros, el mayor registro desde mayo de 2025, obligando a intensificar la presencia oficial en instrumentos de cobertura.

Cuando el spot no se mueve pero hay intervención en futuros o dólar linked, la calma cambiaria tiene más de gestión que de mercado despejado. Pero goles son amores y la realidad es que agosto también cierra con estabilidad cambiaria, clave en el proceso de desinflación que tiene por objetivo el gobierno. Los dólares financieros acompañaron ayer con subas leves: el MEP terminó en $1.543 (+0,26%) y el CCL en $1.605 (+0,4%), con el canje CCL por MEP en 4,04% y la brecha con el oficial en 6%. Nada dramático, pero hay firmeza en las cotizaciones.

Menú corto

En lo que respecta a la deuda en pesos, la baja de la caución convivió ayer con bonos mixtos. La curva CER promedió apenas en verde, con rendimientos reales de entre +4,5% y +9,6% para el tramo posterior a 2026, mientras la tasa fija operó con TEMs de 2,05% a 2,20%.

Cinco instrumentos entre tasa fija, CER y dólar linked, todos con vencimiento dentro de este mandato, sin nada que se estire más allá ni que ofrezca cobertura con bonos emitidos en dólares.

Son números que coexisten en la misma pizarra sin terminar de contar la misma historia: ni el mercado se anima a apostar fuerte por la desinflación, ni castiga con dureza a la tasa fija.

En la licitación de hoy, el menú confirma esa lectura: cinco instrumentos entre tasa fija, CER y dólar linked, todos con vencimiento dentro de este mandato, sin nada que se estire más allá ni que ofrezca cobertura con bonos emitidos en dólares.

Los $12,6 billones que vencen incluyen los u$s 2595 millones de valor nominal de LELINK que ayer fijaron precio, de manera que la licitación no solo administra pesos: también termina de cerrar el círculo de ese instrumento que tanto movió al mercado de futuros.

El Tesoro elige el terreno conocido —duración corta, sin sorpresas de curva— antes que aventurarse a validar tasas más largas en un contexto donde la deuda en dólares sigue sin convalidar menores rendimientos.

Y es justamente ahí, en la deuda “hard dollar”, donde aparece la otra cara de la moneda. La curva cerró ayer sin variaciones relevantes, prácticamente plana en promedio: el tramo corto y medio se sostuvo, pero el tramo largo sigue pesado en la zona del 10,5%, con el AE38 en 10,7%, el AL35 en 10,6% y el AL41 en 10,5%.

El AL30 cerró en u$s 55, con una TIR de 9,1%. Son niveles que no ceden hace semanas, y que conviven de manera incómoda con un tipo de cambio que el BCRA sostiene comprando reservas.

Estos niveles de rendimientos de los bonos en dólares y por ende alto riesgo país hizo que el equipo económico no ofrezca bonos al 2028 o más allá para no convalidar altos rendimientos.

Récord de futuros

Así el Banco Central compra dólares y la tasa en pesos cede, pero el mercado de futuros bate récords de volumen y la deuda en dólares no logra bajar del 10,5% a largo plazo.

Lo más probable es que Luis Caputo logre una alta renovación de la deuda en esta licitación con la probabilidad de dejar pesos en el mercado para solidificar la mayor liquidez. Da la sensación que hubo un giro en el accionar del BCRA tras la fuerte volatilidad de la tasa de caución en agosto: se abandonó el techo del dólar mayorista a $1.500 para privilegiar tasas más bajas. En definitiva esa suba del dólar no se traslada a precios prácticamente.

Por ahí van.