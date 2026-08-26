Florianópolis concentra desde este miércoles a startups, inversores, grandes empresas y emprendedores, universidades e investigadores y representantes de distintos ecosistemas de innovación de Brasil y del exterior.

Durante tres días, más de 10.000 participantes presenciales y más de 20.000 online se reunirán en el CentroSul para la novena edición del Startup Summit, un encuentro organizado por el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (Sebrae), en alianza con la Asociación Catarinense de Tecnología (ACATE).

Investigación, negocio y gestión pública

El Startup Summit reúne a emprendedores, inversores, grandes empresas e instituciones del ecosistema tecnológico en un mismo espacio y busca poner en contacto tanto a quienes desarrollan soluciones como a quienes pueden financiarlas y están en condiciones de llevarlas a escala.

IA y transformación digital

La programación se despliega en diez escenarios simultáneos y 17 tracks, con cerca de 200 conferencistas. El eje está puesto en inteligencia artificial, tecnologías emergentes, inversión, crecimiento de empresas, transformación digital e internacionalización, en una agenda que busca cruzar contenido técnico con oportunidades de negocio.

Sebrae y ACATE, dos pilares del ecosistema tecnológico de Brasil

La dimensión del evento también se explica por la relación entre Sebrae y ACATE, dos actores que sostienen buena parte de la arquitectura institucional del ecosistema catarinense.

fabricio de almeida

El Sebrae trabaja con programas de capacitación, asesoramiento y acceso a mercados para micro y pequeñas empresas, mientras que ACATE articula empresas, emprendedores e instituciones vinculadas con la innovación en Santa Catarina.

La alianza entre ambas entidades acompaña al Summit desde la primera edición, en 2018.

En ese recorrido, el evento pasó de tener un perfil regional a consolidarse como una plataforma de alcance nacional y, ahora, internacional reflejada en la agenda de este año con espacios pensados para conectar al ecosistema local con delegaciones y actores del exterior.

MIDITEC, la incubadora emblema de la alianza

En ese entramado aparece también MIDITEC, la incubadora desarrollada por ACATE junto con Sebrae Santa Catarina desde 1998.

Según la organización, el programa ya impactó a más de 400 startups, registra una tasa de supervivencia del 95% y fue elegido tres veces entre las cinco mejores incubadoras del mundo.

Proyección internacional

La edición 2026 del Startup Summit reúne delegaciones de 28 países y regiones, entre ellas Sudáfrica, Alemania, Angola, Argentina, Austria, Bélgica, Flandes, Bolivia, Canadá, China, Cuba, España, Estados Unidos, Ghana, Israel, Japón, Kenia, Macao, México, Nigeria, Panamá, Paraguay, Portugal, Reino Unido y Rusia.

La agenda acompaña esa escala con una plenaria con interpretación simultánea, rondas de matchmaking entre startups y representantes extranjeros, y actividades orientadas a vincular al ecosistema catarinense con otros mercados. El resultado es un evento que funciona también como plataforma de negocios, cooperación institucional y apertura internacional para startups, empresas e instituciones locales y extranjeras.

Open Day y agenda paralela

En paralelo, el Open Day reunió a 90 grandes empresas e industrias con startups, con el objetivo de promover procesos de transformación digital en el sector productivo. Además, la agenda incluyó el lanzamiento de un programa de inteligencia artificial orientado a acelerar la adopción de esta tecnología por parte de las empresas.

Florianópolis, polo de innovación

Más allá del volumen de asistentes y de la densidad de la programación, el Startup Summit ratifica a Florianópolis como ciudad clave en el mapa de la innovación brasileña.

La ciudad funciona estos días como punto de contacto entre emprendimientos, capital, corporaciones e instituciones, y refuerza su perfil de hub tecnológico en una isla que, además de su peso turístico, abre espacio a nuevas fuentes de ingresos y a una economía más diversificada para Santa Catarina.